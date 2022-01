Hundetrupp sucht vermissten Husky – Ice’ Spur verliert sich vor Haus – «er ist wohl mit einem Auto entführt worden»

In Reinach BL wurde letzte Woche der sibirische Husky «Ice» aus seiner Hundehütte im Garten entführt. Seither fehlt von ihm jede Spur. Der Hund war im ganzen Quartier bekannt und auch beliebt, schwärmt seine Familie. Die Hundehalter sind verzweifelt. «Wir haben leider noch keine Neuigkeiten zu Ice erhalten», sagt Besitzerin Besey Babatongüz zu 20 Minuten am Sonntag. Es habe viele Anrufe gegeben, aber die Bemühungen seien bisher alle ohne Erfolg gewesen. «Heute Nachmittag war ein K9-Hundesuchteam bei uns. Die Suchaktion ergab, dass sich Ice’ Spur vor unserem Haus verliert. Er ist wohl in ein Auto getragen worden», so Babatongüz. Die Entführenden hätten sich anschliessend aus dem Staub gemacht. «Es ist unfassbar, dass jemand so etwas macht.»