St. Gallen: «Ich als Privatperson soll Strom sparen und dann sehe ich sowas»

Ein 32-jähriger St. Galler fühlt sich von dem Licht, das die ganze Nacht über in einem Fitnesscenter brennt, gestört.

Das Fitnesscenter «Update» war für eine Stellungnahme am Sonntag nicht erreichbar.

Der Schweiz droht ein harter Winter , falls der Strom knapp wird. Damit es gar nicht erst so weit kommt, gilt es schon jetzt, Energie nicht unnötig zu verschwenden. Laut einem 32-jährigen St. Galler passiert dies jedoch schon seit Jahren im Fitnesscenter «Update» in St. Gallen: «In vier von fünf Nächten brennt das Licht und die Fernseher laufen durchgehend», sagt der 32-Jährige, der im gegenüberliegenden Haus wohnt.

Er habe sich schon oft vor Ort beschwert – ohne Erfolg: «Sie sagen mir einfach, dass das nicht möglich ist, weil das Licht automatisch ausgehe, und obwohl ich ihnen auch Bilder gezeigt habe, streiten sie es einfach ab», so der 32-jährige Mann. Dabei scheinen die Bilder klar ein hell erleuchtetes, aber leeres Studio zu zeigen.

Vergessen es die Reinigungskräfte?

Auch am Sonntagmorgen um sechs Uhr machte der St. Galler ein Bild davon. «Das Fitnessstudio macht sonntags erst um acht Uhr auf. Das ist für mich einfach nicht nachvollziehbar», sagt er dazu. Er gehe davon aus, dass eventuell die Reinigungskräfte am Abend vergessen, das Licht auszuschalten. «Das sei laut Update aber nicht möglich, weil das Licht automatisch ausgehen soll», so der 32-Jährige weiter.