Gastro-Personal protestiert: «Verdiene trotz 14 Jahren Berufserfahrung und 10-Stunden-Tagen nur 5300 Fr.»

Etwa 50 Gastro-Angestellte machten sich auf zum Hauptsitz von Gastrosuisse in Zürich. 20 Minuten war dabei.

In dem Manifest stellen sie elf Forderungen.

Gastro-Angestellte und die Gewerkschaft Unia wollten am Montag dem Arbeitgeberverband Gastrosuisse das Manifest «Wir wollen in Würde leben» überreichen.

Tiefe Löhne trotz langer Arbeitszeiten wollen Gastro-Angestellte nicht länger akzeptieren. Etwa 50 von ihnen gingen deshalb am Montagnachmittag zum Hauptsitz von Gastrosuisse in Zürich. Sie wollten dem Arbeitgeberverband das Manifest «Wir wollen in Würde leben» mit 10’000 Unterschriften übergeben.