Ukrainischer Botschafter Artem Rybchenko: «Ich bedanke mich bei allen Schweizern für die Gastfreundschaft»

1 / 6 Der ukrainische Botschafter Artem Rybchenko im Gespräch mit 20 Minuten. (23.04.2022) 20min/Taddeo Cerletti «Wir laden alle Journalisten und Politiker ein, in die Ukraine zu kommen und einen Augenschein zu nehmen», sagt Rybchenko. 20min/Taddeo Cerletti Rybchenko (r.) reiste Ende April zusammen mit Schweizer Parlamentariern in die Ukraine.

Darum gehts Alle Artikel kann man in der 20-Minuten-App jetzt auch auf Ukrainisch lesen.

«Als Botschafter bin ich sehr dankbar, dass die über 40’000 Ukrainerinnen und Ukrainer in der Schweiz Nachrichten in ihrer Muttersprache lesen können», sagt Artem Rybchenko.

Er sagt, dass schon seine dreieinhalbjährige Tochter versteht, dass Krieg herrscht.

Herr Botschafter, lesen Sie 20 Minuten?

Ja, natürlich. Es ist immer sehr aktuell. Hinzu kommt: Verlässliche Informationen sind in der heutigen Fake-News-Welt noch viel wichtiger geworden. Hier spielen Medien wie 20 Minuten eine wichtige Rolle.

Fake News auf beiden Seiten zu erkennen, ist nicht immer leicht. 20 Minuten hat dafür eine Taskforce zur Verifizierung eingesetzt.

Ja, das ist tricky in den sozialen Medien. Wir laden alle Journalisten und Politiker ein, in die Ukraine zu kommen und einen Augenschein zu nehmen. Wer in Butscha oder Irpin war, weiss, was Fake ist und was brutaler Krieg. Es gibt Orte in der Ukraine, die von russischen Truppen belagert und von der Versorgung abgeschnitten sind: Es gibt kein Wasser, kein Essen, keine medizinische Hilfe.

Die 20-Minuten-App gibts jetzt auch auf Ukrainisch. Wie finden Sie das?

Als Botschafter bin ich sehr dankbar, dass die über 40’000 Ukrainerinnen und Ukrainer in der Schweiz Nachrichten in ihrer Muttersprache lesen können. Die meisten jüngeren Menschen aus der Ukraine sprechen ganz gut Englisch, aber noch nicht unbedingt Deutsch. Deshalb ist die App von 20 Minuten für sie wichtig, um nicht von der Welt abgekoppelt zu werden.

20 Minuten auf Ukrainisch Schon über 40’000 Flüchtende aus der Ukraine haben sich in der Schweiz registriert. Sie können ab sofort alle Artikel in der 20-Minuten-App auf Ukrainisch lesen. Dazu einfach die App im App-Store herunterladen. Nach einer kostenlosen Registrierung kann die Sprache über das «Cockpit» in der unteren Menüleiste umgestellt werden. Eine Software übersetzt sämtliche Artikel automatisiert. Die Übersetzung wird nicht ganz fehlerfrei sein. Das nehmen wir in Kauf, weil wir allen Menschen im ganzen Land Zugang zu aktuellen Informationen bieten wollen. 20min/Michael Scherrer

Was ist der grösste Kulturschock, wenn man als Flüchtling neu in die Schweiz kommt?

Zuerst: Wir sind Europäer. Die Kultur ist vielleicht nicht ganz genau die gleiche wie in der Schweiz. Trotzdem haben wir vieles gemeinsam. Fussball-Sportfeste oder Ostern feiern wir genau gleich. Ein Problem ist natürlich die neue Sprache. Darum ist die 20-Minuten-App auf Ukrainisch so wichtig.

Hilft sie auch, sich in der Schweiz zurechtzufinden?

Ja. Als der Krieg in der Ukraine begann, war das für alle ein Schock. Viele sind nach Polen geflüchtet. Die meisten wollen wieder nach Hause, alle warten auf den Frieden. Bis dahin wollen sie informiert sein über das Geschehen in der Heimat, aber auch in der Schweiz, damit sie mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut werden.

«Klingelt das Handy, weiss man nie, ob nicht eine Hiobsbotschaft kommt. Viele haben schon Angehörige oder Freunde verloren.» Artem Rybchenko

Es kehren bereits erste geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer zurück. Warum?

Es herrscht jetzt seit mehr als zwei Monaten Krieg. Viele Familien sind seither getrennt. Klingelt das Handy, weiss man nie, ob nicht eine Hiobsbotschaft kommt. Viele haben schon Angehörige oder Freunde verloren. Frauen und Kinder vermissen ihren Mann oder Vater, der die Ukraine nicht verlassen darf. Geschwister beispielsweise vermissen den älteren Bruder. Eine Rückkehr ist auch deshalb verständlich, weil viele ihre Häuser Hals über Kopf verlassen haben – manche sogar ohne Papiere.

Ist die Schweiz eine Wunschdestination für Ukrainerinnen und Ukrainer auf der Flucht?

Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung. Ich möchte mich bei der Schweiz und allen Schweizerinnen und Schweizern bedanken: für die Gastfreundschaft und den warmen, herzlichen Empfang. Es gibt sehr viel Engagement, auch von Privatleuten, von NGOs und vom Staat.

Macht die offizielle Schweiz genug? Wenn am G20-Treffen die USA und andere den Saal während der russischen Rede verlassen, bleibt der Schweizer Finanzminister sitzen. Finden Sie das richtig?

Wir müssen das Recht in diesem Land akzeptieren. Wir haben uns schon mehrfach mit unseren Kollegen vom Schweizerischen Aussendepartement, vom Deza, vom Seco getroffen. Humanitäre Hilfe ist aber auch sehr wichtig. Medizin und Pharma ist ein Bereich, in dem die Schweiz stark ist.

Zur Person Der ukrainische Botschafter Artem Rybchenko in Bern. (23.04.2022) 20min/Taddeo Cerletti Artem Rybchenko (38) ist seit 2018 Wolodimir Selenskis Mann in Bern. Der zweifache Familienvater und gläubige Christ promovierte in Digitaler Demokratie. Seit Ausbruch des Krieges arbeiten er und sein Team auf der ukrainischen Botschaft rund um die Uhr, um den in der Schweiz ankommenden Ukrainerinnen und Ukrainern zu helfen.

Wie erklären Sie Ihren Kindern, dass Krieg herrscht?

Das ist sehr, sehr schwierig. Ein Teil meiner Familie, zum Beispiel meine Schwester, ist noch in Kiew, weshalb wir sie lange nicht gesehen haben. Für meine Kinder ist es ein grosser Schock. Sie sehen auch die Bilder der flüchtenden Menschen. Meine jüngste Tochter ist dreieinhalb Jahre alt. Sie versteht schon alles. Aber noch schwieriger ist es für Kinder, die den Krieg erleben. Das ist ein Trauma für das ganze Leben.

Wie lange wird der Krieg noch gehen?

Das ist schwierig zu sagen. Wir sind bereit, einen Dialog mit dem russischen Präsidenten zu führen. Doch es gibt einfach kein Feedback.

Wie gross ist die Angst, dass es noch weiter eskaliert und gar Atomwaffen eingesetzt werden?

Es geht nicht nur um Atombomben, es geht auch um chemische Waffen. Wegen der Gefahr durch ABC-Waffen betrifft dieser Krieg nicht nur die Ukraine, den flächenmässig grössten Staat Europas, sondern die ganze Welt.