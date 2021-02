Am Sonntag rannte Chilla aufs Spielfeld.

Während des Super-League-Spiels, kurz vor der Halbzeit-Pause, zwischen dem FCZ und Sion stürmte Hündin Chilla das Feld. Ihr Besitzer? FCZ-Präsident Ancillo Canepa. Als er seine Hündin auf dem Feld sah, sprintete er die Treppen hinunter und pfiff sie zurück. Kurze Zeit später verschwanden Canepa und Chilla in den Katakomben.

Gegenüber dem «Tele Züri» verrät Canepa nun, dass er noch immer keine Ahnung hat, wie seine Hündin aufs Spielfeld gekommen sei. «Es ist praktisch unmöglich. Es gibt sehr viele Türen. Oder sie hätte den Lift nehmen müssen», so der FCZ-Präsident. Und weiter meint er lachend: «Fakt ist: Sie ist absolut vernarrt in Bälle. Wenn sie einen sieht, will sie immer damit spielen.»