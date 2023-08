USA: Ex-Drogensüchtige ist nun Anwältin

Denn eine Richterin gab Gad eine zweite Chance, nachdem sie bereits mehrmals in Haft gewesen war.

Noch vor einigen Jahren litt Sarah Gad an einer folgenschweren Drogensucht, …

Lange schien es, als ob das Leben der US-Amerikanerin von ihren Kämpfen mit Drogenabhängigkeit und Gefängnis geprägt sein wird. Stattdessen traf sie die Entscheidung, Jura zu studieren. In ihrem neuen Leben hilft sie nun Leuten wie Richardson, ihren Weg zum Erfolg zu finden.

«27 Tage in der Hölle»

Gads Leben nahm eine dunkle Wendung, als sie zwischen 2012 und 2015 sieben Mal wegen Drogendelikten verurteilt wurde und auch mehrmals Gefängnisstrafen in Pennsylvania und Minneapolis verbüsste. Dort musste sie Gewalt und Missbrauch über sich ergehen lassen. Gegenüber Fox 9 beschreibt sie eine Haftstrafe im Cook County Jail als «27 Tage in der Hölle» – sie sei geschlagen, mit einem Messer gestochen, vergewaltigt und in Einzelhaft gesteckt worden.