«Die bisherigen vom Bundesrat und von den Kantonen beschlossenen Massnahmen greifen zu wenig», sagt Prof. Dr. med. Heiner C. Bucher. Er ist Direktor des Instituts für klinische Epidemiologie und Biostatistik Basel (ceb) und Chefarzt am Universitätsspital Basel. Für einen Epidemiologen bleibt dem Bundesrat in der jetzigen Lage nur noch der Lockdown.

Darum gehts Die Schweiz könne sich nicht weiter «durchwursteln», sondern müsse wie Deutschland noch dieses Jahr in einen Lockdown gehen, meint der Epidemiologe Heiner C. Bucher.

Auch Skifahren sei in der jetzigen Situation nicht angezeigt.

Der Bundesrat wird voraussichtlich am 28. Dezember über neue Massnahmen entscheiden.

Herr Bucher, der Bundesrat will neue Massnahmen gegen das Coronavirus beschliessen, falls die Zahlen nicht sinken. Was halten Sie vom Corona-Plan des Bundesrates?

Heiner C. Bucher: Die Infektionen steigen aktuell. Ich gehe davon aus, dass ohne weitere Einschränkungen diese über die Festtage weiter ansteigen werden, da Menschen sich treffen, feiern und in die Ferien in die Skigebiete fahren. Klar ist: Die bisherigen vom Bundesrat und von den Kantonen beschlossenen Massnahmen greifen zu wenig. Deshalb braucht es jetzt einen schweizweiten Lockdown mit der Schliessung aller Restaurants, Bars, Hotels, Kinos, Fitnesszentren und Skianlagen sowie ein Verbot von Kulturveranstaltungen und Gottesdiensten. Ohne Lockdown wird Mitte bis Ende Januar die medizinische Versorgung aller in den Spitälern der Schweiz nicht mehr gewährleistet sein – die Spitäler haben nicht umsonst neue Massnahmen verlangt.

Der Bundesrat will sich zwei Wochen Zeit geben. Erst dann sehe man, ob die Massnahmen wie die verlängerte Sperrstunde wirkten. Eine gute Strategie?

Ob die Strategie des Bundesrates die richtige war, werden wir Mitte oder Ende Januar sehen.

In der Schweiz war man sich stets einig: Zu einem nationalen Lockdown soll es nicht mehr kommen. Warum sollte der Bundesrat jetzt so harte Massnahmen ergreifen? Können die Kantone nicht gezielter eingreifen?

Die Schweiz ist ein so kleines Land und verkehrstechnisch so eng verknüpft, dass in der jetzigen Lage eine nationale Lösung Sinn macht. Das hat man in den beiden Basel gesehen, wo in der Stadt die Restaurants zu waren, auf dem Land nicht.

«Ich kann nicht begreifen, dass man jetzt noch Ski fahren muss.» Heiner C. Bucher

Geht es nicht ohne Schliessung der Läden? Mit dem Weihnachtsgeschäft stehen Existenzen auf dem Spiel. Laut dem Gewerbeverband funktionieren die Schutzkonzepte. Und Ski fahren kann man im Freien.

Wir müssen uns jetzt wirklich einschränken – das ist das Einzige, was wirkt. Sind die Läden zu, bleiben die Leute eher zu Hause, treffen sich nicht zum Einkaufsbummel. So haben wir eine Chance, die Kurve zu knicken. Zum Skifahren: Ich kann nicht begreifen, dass man jetzt noch Ski fahren muss. Was bringt es, wenn man in Graubünden Massentests macht, nur damit die Touristen aus Kantonen mit höheren Fallzahlen das Infektionsgeschehen wieder anheizen? Das Problem sind die Gondeln, das Essen in der Bergbeiz. Das ist derzeit einfach nicht gesund.

Berset will Lockdown abwenden Der Bundesrat will einen Lockdown verhindern. Gesundheitsminister Alain Berset sagte am Montag, alle Verschärfungen hätten zum Ziel, dass man nicht wie Deutschland alles schliessen müsse. Dies funktioniere aber nur, wenn auch alle mitmachten. Der Bund plant, als Erstes Restaurants und Freizeitbetriebe zu schliessen, sollten die Fallzahlen nicht sinken oder die Intensivstationen in die Nähe der Kapazitätsgrenze gelangen. Sollte die Epidemie Fahrt aufnehmen, will der Bundesrat auch die Geschäfte schliessen. FDP-Nationalrat und Franz-Carl-Weber-Mitinhaber Marcel Dobler sagt, die Frage des Lockdown hänge vom Ziel ab: «Ist es das Ziel, möglichst jede Ansteckung zu verhindern, muss man alles schliessen.» Ein erneuter Lockdown würde laut Dobler aber zu «einer staatlich verordneten Konkurswelle führen, sofern es keine zusätzlichen Hilfspakete gibt». Viele Firmen seien heute nicht anspruchsberechtigt als Härtefall, weil sie nicht 40 Prozent Umsatzverlust hätten. Dobler: «Nach dem Lockdown im Frühling und kantonalen Lockdowns würden das viele Geschäfte nicht überleben.» Er gehe darum davon aus, dass der Bundesrat die Massnahmen am Freitag mit Rücksicht auf das Weihnachtsgeschäft höchstens leicht verschärfe. Einen Lockdown kurz vor Neujahr schliesst er aber nicht mehr aus. Dobler stört sich daran, dass die aktuellen Massnahmen nicht risikobasiert seien: «Das Risiko, sich im Restaurant ohne Maske anzustecken, ist aufgrund diverser Studien grösser als beim Einkaufen.» Vor den Läden müsste man laut Dobler die Restaurants schliessen. «Die Gastronomen müssten dann aber entschädigt werden.» Auch die Einschränkung der Öffnungszeiten und die Streichung der Sonntagsverkäufe treffe die Läden. «Die Kunden verteilen sich schlechter. Muss man vor dem Laden anstehen, steigt höchstens das Ansteckungsrisiko.» Franz-Carl-Weber-Inhaber Marcel Dobler warnt vor einem schweizweiten Lockdown. Franz Carl Weber

Was passiert, wenn der Bundesrat jetzt nicht durchgreift?

Der Januar ist erfahrungsgemäss der Monat mit den meisten Hospitalisationen aufgrund der Häufung von Komplikationen von Atemwegsinfekten. Wenn die Leute über die Festtage zusammensitzen im privaten Rahmen, werden die Intensivstationen mit der üblichen Verzögerung volllaufen. Es wird zu harten Rationierungsentscheidungen kommen, und es werden noch mehr Menschen sterben als aktuell. Es werden auch mehr Menschen, welche nicht an schweren Komplikationen von Covid-19 leiden, versterben, weil die Kapazitäten der Spitäler für ihre optimale Versorgung fehlen wird. Bundesrat Alain Berset hat immer gesagt, oberstes Ziel sei eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Das Pflegepersonal ist am Anschlag, und es besteht die Gefahr von Kündigungen im Frühjahr. Falls das passiert, haben wir ein riesiges Problem.

«Die Bedrohlichkeit der gegenwärtigen epidemiologischen Situation scheint den politischen Entscheidungsträgern zu wenig klar zu sein.» Heiner C. Bucher

Deutschland geht bis zum 10. Januar in den Lockdown. Macht es Kanzlerin Angela Merkel besser?

Angela Merkel habe ich noch nie so emotional gesehen wie vergangene Woche. Sie ist Physikerin und versteht die Dynamik eines exponentiellen Wachstums. In Deutschland wurde ein Lockdown beschlossen, obwohl die relative Mortalitätsrate gemessen an der Bevölkerung durch Covid-19 halb so hoch ist wie in der Schweiz. Die Bedrohlichkeit der gegenwärtigen epidemiologischen Situation scheint den politischen Entscheidungsträgern und einem Grossteil der Bevölkerung zu wenig klar zu sein. Wir haben täglich 80 Corona-Tote. Ein Kollege hat es damit verglichen, dass jede Woche ein Flugzeug abstürzen würde. Das würden wir niemals zulassen. Ohne ein sofortiges Umdenken drohen zusätzliches Leid und noch grösserer wirtschaftlicher Schaden.

