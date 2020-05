Marius Bear auf Netflix-Soundtrack

«Ich bekam 150 Pfund für den Song»

Ein Coup für Marius Bear: Der Appenzeller Musiker mit der unverkennbaren Stimme ist auf dem Soundtrack der Netflix-Eigenproduktion «Dangerous Lies» zu hören. Lukrativ ist der Job nicht.

Wie kams, dass du in einem Netflix-Film zu hören bist?

Im Januar 2019 wurde ich von einem meiner Lehrer an der BIMM in London , wo ich studiert habe, angesprochen, ob ich Lust hätte ein paar Songs einzusingen. In Brighton nahmen wir dann sechs Songs mit mir als Sänger auf – spezifisch für Film und Fernsehen.