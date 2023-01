Sanija Ameti von Operation Libero bekommt bis zu 100 Hassmails pro Tag

«Ich will darüber sprechen, dass die Abwertung von Frauen, insbesondere von Frauen mit Migrationshintergrund, in der Schweiz System hat», sagt sie.

Sanija Ameti ist Co-Leiterin der Operation Libero und Mitglied der Parteileitung der Grünliberalen Zürich. «Seit meinem ersten Tag in der Öffentlichkeit erhalte ich Hassmails . Im Schnitt sind es etwa zehn bis 20 pro Tag, an manchen Tagen über 100. Ich habe aufgehört, zu zählen», sagt Ameti gegenüber 20 Minuten.

Ameti zählt die Hassmails zwar nicht mehr – dafür veröffentlicht sie sie jetzt teilweise. Auf Twitter, den Absender zensiert sie. «Mir geht es nicht darum, Menschen zu exponieren. Ich will einen Einblick geben in den Alltag als Politikerin mit Migrationshintergrund.» Ameti will darüber sprechen, dass in der Schweiz «die Abwertung von Frauen, insbesondere von Frauen mit Migrationshintergrund, System hat. Das sind keine Einzelfälle.»