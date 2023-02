Heinz-Suche nach Ketchup-Schiffbrüchigem endet erfolgreich

«Lass uns Elvis ein Boot besorgen»

Francois wusste von den Bemühungen von Heinz, ihn ausfindig zu machen, besass aber kein Telefon. Dem Medienunternehmen in Dominica namens Emo News gelang es, ihn aufzuspüren und seine Identität zu verifizieren. Ein Facebook-Live-Video, in dem Francois mit Emo News über seine Liebe zum Reisen sprach, wurde von einem Heinz-Vertreter gesehen, der ihm anbot, ihm bei der Beschaffung eines neuen Bootes zu helfen. «Wir sind in deine DMs gehüpft – lass uns Elvis sein Boot besorgen!», kommentierte der Vertreter.

«Ich habe gestern mit Heinz gesprochen und sie sagten, sie würden versuchen, ein Boot für mich zu organisieren », sagt Francois gegenüber dem «Insider». Das Unternehmen Kraft Heinz bestätigt, dass sie mit Francois in Kontakt stehen und gerade dabei seien, ein neues Boot für ihn zu organisieren. Weitere Informationen sollen am Montag bekannt gegeben werden.

Schiff wurde während Reparaturen abgetrieben

Francois äusserte sich begeistert über das potenzielle neue Boot und erklärte, dass er es je nach Grösse zum Fischen oder für Karibiktouren nutzen könnte. Seine Irrfahrt begann im Dezember 2022 in Saint Martin, als das Boot von Elvis Francois versehentlich abtrieb, während er Reparaturen vornahm. Weil er über keinerlei Navigationskenntnisse verfügte, war er auf offener See völlig orientierungslos.

24 Tage lang überlebte er, indem er dreimal täglich Ketchup gemischt mit Knoblauchpulver und Brühwürfeln zu sich nahm. Francois wurde schließlich am 16. Januar etwa 120 Seemeilen nordwestlich von La Guajira im Nordosten Kolumbiens gerettet, nachdem ein Flugzeug ein «Hilfe»-Schild an seinem Boot entdeckt hatte, wie The Associated Press und CNN berichteten.