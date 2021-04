In dieser Bad-Talk-Folge: Kris8an.

20 Minuten und Kingfluencers fühlen in einer Serie der nächsten Generation von Influencern und Influencerinnen auf den Zahn.

Mal tanzt er, mal setzt er sich mit Lipsync in Szene, mal blickt er in seinem Zimmer voller Plüschtiere einfach nur flirty in die Kamera. Und genau das wollen seine Tiktok-Followerinnen und -Follower sehen: Stolze 1,3 Millionen Personen folgen Kristian alias Kris8an auf Tiktok, knapp 40 Millionen Likes hat der 18-Jährige bislang gesammelt – zählt man seinen alten Account hinzu, sind es sogar 66 Millionen Herzchen. Damit gehört der Baselbieter zu den erfolgreichsten Tiktokern der Schweiz.