Skandal um Luxusmarke: «Ich bekomme täglich über 2000 Hassmails und Drohungen»

Ein Kind mit BDSM-Teddy in der Hand – mit diesen Bildern bewirbt Balenciaga gerade seine Objects-Kollektion. In der Originalversion ist das Gesicht des Kindes unzensiert zu sehen.

Herr Galimberti, warum haben Sie sich entschieden, für Balenciaga zu arbeiten?

Die Balenciaga-Kampagne war mein erster Auftrag in der Modeindustrie. Ich bin seit 20 Jahren hauptberuflich Dokumentarfotograf, nehme manchmal aber auch kommerzielle Aufträge an. Als mich die Luxusmarke vor zwei Monaten per E-Mail kontaktierte, konnte ich nicht Nein sagen. Leider verdient man im Fotojournalismus um einiges weniger als in der kommerziellen Fotografie. Es ist mir daher nicht möglich, mich als Fotograf über Wasser zu halten, ohne ab und zu kommerzielle Aufträge anzunehmen.