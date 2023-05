Wegen ChatGPT: Uni-Professor lässt fast ganze Klasse durchfallen

Der Dozent testete dies in ChatGPT selbst und fragte die KI, ob die Texte generiert wurden.

Es ist der Albtraum jedes Studenten: Alle Arbeiten sind abgegeben, die Abschlussfeier ist bereits vorbei. Dann die Meldung, dass das Diplom nicht ausgestellt werden könne, da Ungereimtheiten bei einer schriftlichen Arbeit festgestellt wurden. Dieses Szenario erlebten die Studenten der Texas A&M University in der Stadt Commerce.

Wie der Professor seinen Studierenden auf die Schliche kam, war mehr als ungewöhnlich: «Ich habe eure Arbeiten in ChatGPT kopiert und gefragt, ob es diese erstellt hat. Wenn die KI dies bestätigte, bekamt ihr null Punkte», ergänzte der Professor in seinem E-Mail. Er bot den Studenten an, die Arbeit zu wiederholen. Bei einem erneuten Fall würde er sich ans Institut für wissenschaftliche Integrität wenden und dafür sorgen, dass die Studenten komplett von der Uni fliegen.