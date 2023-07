ENGLISCHKENNTNISSE: «Ich bereue es, dass ich die Sprache nicht besser kann»

In einer Umfrage fallen die Englischkenntnisse von Schweizerinnen und Schweizern schlechter als erwartet aus. Das gibt in der 20-Minuten-Community zu reden.

Die neue Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider kann nicht Englisch. Sie ist nicht alleine. Auch Ueli Maurer, Guy Parmelin, Magdalena Martullo-Blocher und Simonetta Sommaruga kämpfen mit dieser Fremdsprache. (Video: 20min/Jan Derrer)

Darum gehts Der English Proficiency Index der Sprachschule EF bringt ans Licht, wie gut es um unsere Englisch-Kenntnisse steht.

Und diese sind offenbar schlechter, als wir glauben.

Die Schweiz landet im europäischen Vergleich auf Platz 23.

Hier liest du, wie die Community darüber denkt.

Eine internationale Rangliste der Sprachschule EF zeigt: Das Englischniveau der Schweizerinnen und Schweizer ist schlechter als angenommen. International landet die Schweiz auf dem 29. Platz, hinter Serbien und Nigeria. Spitzenreiter in Europa sind die Niederlande, gefolgt von Österreich und Norwegen. Schweizerinnen schneiden in der Rangliste schlechter ab als Schweizer. Und am besten sprechen die 31-40-Jährigen, gefolgt von den Über-41-Jährigen – und am schlechtesten ausgerechnet die Jungen zwischen 18 und 25. Als Grund dafür wird die Isolation in der Corona-Pandemie vermutet.

«Wichtig ist, dass ich mit den Welschen oder Tessinern Englisch sprechen kann»

In der 20-Minuten-Community führen diese Ergebnisse zu Diskussionen. Viele Leserinnen und Leser überraschen sie nicht. «Das ist, weil in den Schulen zum Teil als erste Fremdsprache eine Landessprache gelehrt wird und Englisch erst später dazukommt. Besser wäre es, alle Lektionen auf Englisch zu unterrichten. Französisch soll lernen können, wer will», so User denkmit. Ähnlich denkt auch User küde765: «Wichtig ist, dass ich mit den Welschen oder Tessinern Englisch sprechen kann. So spare ich mir eine Fremdsprache.»

Auch H.Müller findet: «Ich würde heute nur noch zwei Sprachen lernen: Deutsch und Englisch. Die Kinder würde ich in einen Kindergarten schicken, wo man Englisch spricht.» User Barong ist dagegen anderer Ansicht. «Wir sind ein viersprachiges Land, und daher ist es wichtig, den Fokus zuerst auf eine Landessprache zu legen, und bei uns in der Deutschschweiz ist das immer noch Französisch.» Und gloria_victoria fragt: «Warum überhaupt Englisch lernen, wenn es Tiktok gibt? Da lernt man permanent die neuesten Begriffe.»



«Mein Englisch ist so gut, dass ich in den USA-Ferien nicht verhungerte»

«Diese Resultate entsprechen nicht meinen Erfahrungen. Die Englischkenntnisse sind in der Regel bei jüngeren Generationen besser als bei älteren und sind auch weiter verbreitet als früher», so ein weiterer Leser. Während einige angeben, dass ihre Englischkenntnisse sehr gut seien, erzählt User NichtAllesIstWurst: «Mein Englisch ist gerade mal so gut, dass ich in den USA-Ferien nicht verhungerte, mehr nicht. Ich bereue es, dass ich es nicht besser kann.»

Überdies sind sich viele Community-Mitglieder einig, dass Politikerinnen und Politiker besser Englisch sprechen sollten. User Dr.Ürner findet allerdings: «Dass sich viele Politiker erfolglos am Englischen versuchen, ist doch lustig. Da gibts mal etwas zu lachen in der sonst so tristen Politwelt. You dreamer you!» Und User addendum wirft ein: «Ein britischer Kommentator meinte mal: Weltsprache Nummer eins ist nicht britisches Englisch, auch nicht amerikanisches Englisch, sondern schlechtes Englisch (broken English).»