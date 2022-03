Justizministerin Karin Keller-Sutter : «Ich bete, dass es keine weitere Eskalation gibt»

Im Interview nimmt Bundesrätin Karin Keller-Sutter Stellung zur russischen Invasion und zum besonderen Status für ukrainische Geflüchtete. Betreffend der grossen Fluchtwelle, die die Schweiz treffen könnte, hofft die Justizministerin auf die Unterstützung von Privaten.

Gibt es für uns Flüchtlinge erster und zweiter Klasse?

Angesprochen auf die starke Betroffenheit der Schweizerinnen und Schweizer beim Ukraine-Krieg, im Vergleich bei Fluchtbewegungen aus Syrien oder Afghanistan sagt Keller-Sutter der «NZZaS», dass auch sie dieses Mal tief betroffen sei, weil es ein «konventioneller» Krieg sei, der sich hier abspiele «mitten in Europa» und sie dabei unterscheide, da es nicht wie in Syrien oder Afghanistan ein Konflikt im inneren des Landes sei.

Keller-Sutter rechnet damit, dass ein grosser Teil der Geflüchteten zunächst in den an die Ukraine grenzenden Ländern Zuflucht suchen wird. Zu genaueren Zahlen will sie sich nicht äussern, man werde sich aber vorbereiten, «komme, was wolle», so die «NZZaS». Der Bundesrat habe aber deswegen den Entscheid gefällt, den Schutzstatus anzuwenden, um möglichst rasch und unbürokratisch zu helfen.