Teenager in Basel tot aufgefunden«Ich bete für die Familie des Jungen»

Der am Montag in Basel tot aufgefundene 15-jährige Teenager ist bereits der achte Deutschschweizer Jugendliche, der in den letzten zwei Jahren an einem Cocktail aus verschreibungspflichtigen Beruhigungs- und Aufputschmitteln starb.

In Basel ist am Montag ein 15-Jähriger mutmasslich an den Folgen eines Medikamentencocktails gestorben.

In den vergangenen zwei Jahren kam es allein in der Deutschschweiz zu inzwischen mindestens sieben solchen Todesfällen bei Jugendlichen.

Fachleute sprechen von einem besorgniserregenden Trend, für den viele Eltern noch nicht sensibilisiert seien.

«Einfach nur ein Horror Flashback! Und wieder ein 15-Jähriger. Es ist unglaublich! Ich bete für die Familie des Jungen», schrieb der Zürcher Rapper ZH Beats am Dienstag auf Instagram. Der Tod des 15-jährigen Baslers, der am Montag leblos in einer Wohnung an der Theodor-Herzl-Strasse gefunden wurde, geht dem Musiker nahe. Im August starben in seiner Wohnung in Zollikerberg im Kanton Zürich zwei 15-Jährige nach einer Medikamentenüberdosis, einer war sein Stiefsohn.

«Heutzutage sterben mehr Kids wegen verschreibungspflichtiger Medikamente als an illegalen Drogen», schreibt der Rapper in seinem Post weiter und appelliert an die Jugendlichen: «Lasst die Finger von Medikamenten!» Auch seine Ehefrau richtete der Familie des verstorbenen Basler Teenagers auf Instagram ihr Beileid aus.

Die toten Teenager vom Zollikerberg und Basel sind keine Einzelfälle. In den vergangenen zwei Jahren starben mindestens acht Jugendliche an den Folgen von Medikamentenmissbrauch. Die Drogentoten von heute sterben nicht mehr mit der Nadel im Arm auf einer Bahnhofstoilette, sondern unscheinbar im Bett oder auf einem Sofa, nachdem sie Alkohol mit Hustensaft, Benzodiazepine und Aufputschmittel gemischt haben.

«Besorgniserregende Zunahme»

In Luzern starben bereits 2018 zwei Jugendliche an solchen Medikamentencocktails, und im Frühling dieses Jahres widerfuhr dieses Schicksal einem 20-jährigen Luzerner und nur vier Tage später einer 18-Jährigen. In der Baselbieter Gemeinde Reinach wurde am 29. März ein 20-Jähriger tot in einer Wohnung aufgefunden.

In der Baselbieter Gemeinde Gelterkinden wurde im Januar gar ein 12-jähriger nach exzessivem Xanax-Konsum im Spital behandelt. Markus Meury, der Kommunikationsbeauftragte von Sucht Schweiz spricht von einem «besorgniserregenden Trend». Dieser hat sich bereits in der Statistik niedergeschlagen. Gemäss einer Studie hatten 2018 4,5 Prozent der 15-jährigen Jungen und knapp über 4 Prozent der gleichaltrigen Mädchen mindestens einmal Medikamente genommen, um psychoaktive Effekte zu erleben. Vor allem bei den Buben sei eine Zunahme verzeichnet worden zu älteren Erhebungen. Neuere Statistiken zu diesem Phänomen gibt es noch nicht. Er ist sich sicher: «Das Thema wird in nächster Zeit noch viel Aufmerksamkeit bekommen.»

Mit ein Problem dürfte sein, dass die Prävention hier mangels fundierter Erkenntnisse noch nicht funktioniert und viele Eltern nicht sensibilisiert sind. «Das Thema ist bei ihnen noch nicht angekommen», sagt Meury. So bleibe der Konsum bei den Kindern auch oft lange unbemerkt.

Elvira Tini, Leiterin der Zürcher Uniklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, sagte im August gegenüber dem «Tages-Anzeiger»: «Wir stellen im vergangenen Jahr eine besorgniserregende Zunahme von Mischkonsum mit Medikamenten unter Jugendlichen fest.»

Rap und Pillen

Der Missbrauch von Xanax und Co. ist auch ein popkulturelles Phänomen. Lean, ein mit Sprite gesüsster codeinhaltiger Hustensaft, hat schon ein eigenes Rap-Genre begründet. Populäre Rapper wie Raf Camora oder Gzuz glorifizieren den Konsum von Xanax und Hustensaft in ihren Texten.

Dabei sind die potenten Medikamente alles andere als ungefährlich. «Benzodiazepine machen schon nach wenigen Wochen abhängig, und eine zu hohe Dosierung kann lebensgefährlich sein», warnt Meury. «Gerade Jugendliche reagieren noch sensibler auf Substanzen.» Denn bei der Hirnentwicklung würden solche Stoffe integriert, weshalb die Suchtanfälligkeit dann auch langfristig stark erhöht sei.

