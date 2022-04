Früherer Bekannter packt aus : «Ich bin 100 Prozent sicher, dass Brückner Maddie ermordet hat»

Der im Fall Maddie McCann mordverdächtige Christian Brückner prahlte 2007 gegenüber einem Freund, er habe bei Einbrüchen an der Algarve an die hundert Pässe gestohlen. Nun erfuhr er von Brückners pädophilen Neigungen – und ist überzeugt, dass dieser Maddie entführte und tötete.

Christian Post (54), ein Musiker und IT-Spezialist, der heute in Kambodscha lebt, lernte Christian Brückner (45) in den frühen 2000er Jahren an der Algarve in einer Bar kennen. Die beiden Deutschen freundeten sich an und besuchten sich gegenseitig in ihren jeweiligen Wohnungen. Dabei fand Post eines Tages heraus, wovon Brückner lebte. «Ich war bei ihm zuhause und sah buchstäblich Berge von Pässen, sicher 60 bis 100 lagen da sauber geordnet in drei Bergen», erzählt er dem britischen «Mirror», der ihn an seinem neuen Wohnort aufspürte. Brückner habe dann zugegeben, dass er in Praia do Luz – dem Ferienort, wo Maddie 2007 verschwand – nachts über Balkone und durch Fenster in Wohnungen eindringe und Wertsachen stehle. «Er tue dies nur nachts, weil das Risiko tagsüber zu gross sei, erzählte er mir», so Post weiter.