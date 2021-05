«ASK ME ANYTHING» - «Ich bin 27 Jahre alt und hatte noch nie eine Beziehung»

Davids Frage an die Community:

«Ich hatte noch nie etwas mit einer Frau. Ich bin 27 Jahre alt und suche schon seit zehn Jahren. Ehrlich gesagt glaube ich nicht mehr daran, jemand Passenden zu finden. Aber wenn doch, weiss ich nicht, wie ich mich verhalten soll. Wie trete ich mit meiner fehlenden Liebeserfahrung an eine Partnerin heran, die da schon viel mehr erlebt hat? Was würdet ihr tun, wenn euer Freund mit 27 Jahren das erste Mal in einer Beziehung ist?»