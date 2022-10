3 mit Drama: Bruce spricht mit Freund*innen über sexuelle Vorlieben

Alle waren gut drauf. Wir sassen in einer Bar in Flussnähe und das Bier floss in Strömen. Das Wetter war herbstlich mild und wir genossen die letzten Sonnenstrahlen. Wir, das waren ich, Stefan, Rafael, Laura und ihre Freundin Gudrun. In dieser Kombination hingen wir eher selten ab und so war das Thema, auf das wir irgendwann zu sprechen kamen, umso spannender: Sex.



«Also ich schaue keine Pornos», erklärte Gudrun, die ich nicht gut kannte, aber bei der mich das ehrlich gesagt nicht überraschte. «Die geben so ein unrealistisches Bild von Sex ab. Ich meine: Wer spritzt anderen ins Gesicht.» Rafael und ich schauten uns etwas betroffen an. «Also wenn ich darf, mache ich das gerne», sagte ich. «Ich auch!», sprang mir Rafael bei. «Aber sorry, dass lässt doch niemand mit sich machen», meinte Stefan. Laura war anderer Meinung: «Also ich schon.»