Bussigny VD: «Ich bin angeekelt, so etwas habe ich noch nie gesehen»

Am Bahnhof und an den Wänden der Unterführung in Bussigny VD wurden letzte Woche sexistische Tags angebracht. «In den 29 Jahren, in denen ich in Bussigny lebe, habe ich so etwas noch nie gesehen», beklagt sich ein Bewohner der Gemeinde westlich von Lausanne auf Facebook. «Ich bin angeekelt», heisst es im Post weiter. «Vielen Dank für die Poesie der Tags», schreibt ein anderer ironisch. Die beleidigenden Tags, die seit Mitte letzter Woche die Wände des Bahnhofs beschmutzen, beschäftigen auch die Eigentümerin SBB. Sie hat Anzeige gegen unbekannt eingereicht, wie 20 Minutes berichtet. Man versuche, die Tags jeweils so schnell wie möglich zu entfernen, sagt Sprecher Jean-Philippe Schmidt.

«Diese sexistischen Tags wird die Gemeinde nicht akzeptieren»

Laut Polizei sind die Täter noch nicht identifiziert worden. Das Ausmass der Schmierereien sei bemerkenswert. «Wir können uns verglichen mit anderen Bahnhöfen in der Region an nichts in dieser Grössenordnung erinnern», heisst es von einem Polizeisprecher.



Die Gemeinde Bussigny pflichtet dem bei. «In Bussigny kam es bereits in der Vergangenheit zu Vandalismus, aber nicht in diesem Ausmass. Diese sexistischen Tags wird die Gemeinde nicht akzeptieren. Wir verurteilen dies aufs Schärfste und hoffen, dass die polizeilichen Ermittlungen die Täter identifizieren und überführen werden», so die Gemeinde am Montag. Ausserdem fordert die Gemeinde, dass die Reinigung angesichts des Inhalts der Tags so schnell wie möglich erfolgen sollte.



Die Reinigungskräfte sind seit Samstag beschäftigt. Am Montagmorgen waren sie immer noch fleissig bei der Arbeit. Die Kosten für die Reinigungsarbeiten werden vollständig von der SBB getragen.

Ohne Zahlen für diesen konkreten Fall zu nennen, erinnert Jean-Philippe Schmidt daran, dass sich der durch Vandalismus in SBB-Bahnhöfen und -Fahrzeugen verursachte Schaden auf mehrere Millionen Franken pro Jahr belaufe.