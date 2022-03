Asexualität – Leser erzählen, wie es ist, wenn man keine Lust auf Sex hat

Kanye Wests Ex Julia Fox erzählt in einem Podcast, dass sie keine Lust auf Sex verspürt.

Sucht man nach «Asexualität», so lautet die Definition: «Asexuelle Menschen haben kein oder wenig Verlangen nach Sexualität mit anderen Menschen. Sie empfinden keine oder wenig sexuelle Anziehung und haben kein oder nur seltenes Interesse an sexueller Interaktion mit anderen Menschen.»

Dazu gehört offenbar auch Julia Fox, die Ex-Freundin von US-Rapper Kanye West. In ihrem Podcast «Forbidden Fruits» äussert sie sich zu ihrer Asexualität: «Ich brauche keinen Sex. Ich sage offen, dass ich asexuell bin.» So geht es auch einigen Leser*innen der 20-Minuten-Community.

«Beim Sex habe ich mich nur gefragt, wann es endlich vorbei ist»

Die 23-jährige Marie* hat vor einigen Monaten herausgefunden, dass sie asexuell ist: «Ich hatte zwar schon Sex, aber nur, um normal zu wirken. Ich habe dabei überhaupt nichts gespürt, eher im Gegenteil – ich habe mich nur immer wieder gefragt, wann es endlich vorbei ist. Ich habe mich unwohl gefühlt und mich sogar davor geekelt. Für mich ist klar: Ich will keinen Sex mehr. Ich befriedige mich auch nicht selbst, weil Zärtlichkeiten nichts für mich sind. Es stresst mich, wenn das Gegenüber es unbedingt will.

«Nur weil ich keinen Sex will, bin ich kein richtiger Mann? So ein Quatsch!»

Obwohl ich gerne so lebe und das vollkommen okay für mich ist, werde ich von anderen immer wieder als abnormal abgestempelt. Das kann ich nicht nachvollziehen. Nur weil ich nicht so einen grossen Trieb habe wie andere, soll ich kein richtiger Mann sein? So ein Quatsch!»