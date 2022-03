Ein Erlebnis der besonderen Art hatten die Passagiere des Bus Nr. 32, der am Freitagmorgen um 7.40 Uhr über den Limmatplatz in Zürich fuhr. Mitten auf der Kreuzung blieb der Trolleybus stecken und blockierte den gesamten öffentlichen und privaten Verkehr. «Ich sass im Tram, das kurz vor der Haltestelle Limmatplatz anhalten musste», erzählt Leser-Reporterin Saskia Buholzer.

Etwa fünf Minuten lang habe der Buschauffeur versucht, den Bus wieder zum Laufen zu bringen. «Doch er bewegte sich nicht vom Fleck», so Buholzer weiter. Irgendwann habe das Tram die Passagiere aussteigen lassen. «In dem Moment stiegen auch die Buspassagiere aus.» Doch anstatt wie Buholzer zur Haltestelle zu laufen, gingen alle Fahrgäste zur Rückseite des Busses. Buholzer traute kaum ihren Augen, als sie sah, wie die rund 20 Passagiere den Bus über die Kreuzung schoben. «Ich musste mir wirklich das Lachen verkneifen», sagt sie.

Bei der VBZ-Leitstelle bestätigte man den Vorfall und hatte auch gleich eine Erklärung dafür. Dort wo der Trolleybus Tramgleise überquere, habe es keinen Strom auf den Leitungen. «Sonst würde es zu einem Kurzschluss kommen», so die VBZ-Leitstelle. Müsse ein Trolley in diesem Bereich bremsen, sorge ein Dieselmotor für den nötigen Strom. «Manchmal springt dieser Motor aber nicht an und dann ist es das Einfachste, wenn die Fahrgäste den Trolley schnell über die Schienen schieben.»