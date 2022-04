3 mit Drama – «Ich bin auf den A geplumpst und habe mich verliebt»

Hi zusammen, Timon hier. Ihr kennt mich aus den Geschichten von meinem Boyfriend Lars. Und weil Lars im Moment mit Corona flach liegt (ja, das gibt es noch), haue ich in die Tasten und erzähle euch Hübschen, wie wir beiden uns kennengelernt haben. Das war so:

Ich hatte erst gerade eine einschlägige Dating-App mit besonders schlechtem Ruf runtergeladen. Warum, weiss ich selbst nicht mehr. Jedenfalls dauerte es nicht lange bis zu meinem ersten Date mit einem Typen, den ich noch nie im real life gesehen hatte. Als er mir die Türe öffnete, wollte ich sofort umkehren: Er war null attraktiv, fettige Haare, ein Loch in der Socke. Und wie auf seinen Profilbildern sah er auch nicht aus. Aber weil ich so schlecht «Nein» sagen kann, trat ich in seine siffige Wohnung. Es roch ungelüftet. «Also, schauen wir einen Film?». Er wollte kuscheln, und mich hat’s gegraust. So gut es geht, habe ich Abstand gehalten. Als der Film fertig war, habe ich mich sofort aus dem Staub gemacht.

«Ich kenne Lars vom sehen»

Jedenfalls schreibe ich Lars, statt mein Profil zu löschen: «He, du kommst mir bekannt vor!» Lars fragt nach meinem Namen. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Nur, dass ich voll aufgeregt war, mit Lars zu schreiben. Ich will cool bleiben und versuche, in den kommenden Tagen Lars nicht jedes mal eine Nachricht zu senden, wenn er online ist. Das ist auch nicht nötig. Denn bereits zwei Tage später treffe ich ihn per Zufall wieder im El Paso. Allerdings erst um 3 Uhr morgens. Ich bin schon ziemlich betrunken. Eigentlich will ich bei Lars einen guten Eindruck machen und beschliesse, ihn ein anderes Mal anzusprechen. Aber als ich den Grüsel vom Film-Date sehe, der gerade grinsend auf mich zusteuert, flüchte ich in eine andere Ecke des Raumes und remple dabei einen Typen mit dem Rücken an. Als ich mich umdrehe, sehe ich, dass es Lars ist. «F*** it,» denke ich, und spreche ihn an.