Gisele Oppermann fiel auf einen Liebes-Schuft herein

Erste Bekanntheit erlangte sie durch ihre Teilnahme bei der TV-Show «Germany’s next Topmodel». Sie ging als «Heidis Heulsuse» in die Reality-Geschichte ein.

Gisele Oppermann hat ihren Instagram-Account gelöscht und ist von Tiktok verschwunden. Entsprechend ruhig war es im vergangenen Jahr um die «Germany’s next Topmodel»-Kultkandidatin . Nun ist klar, was es damit auf sich hatte: «Ich bin auf einen Liebes-Schuft hereingefallen», sagt sie der «Bild». Sie habe den Mann im Dezember 2021 auf einer Party kennen gelernt und sich sofort verliebt. Es war ein Match, denn bereits wenige Tage später zog der Verkäufer bei ihr ein. Sie ahnte nicht, wie es enden würde.

«Zuerst war es wunderschön. Er trug mich auf Händen», erinnert sie sich. Auch als er von sich behauptete, ein eifersüchtiger Typ zu sein, sie ihm von jetzt ab allein gehören solle, nahm es die 34-Jährige locker. «Ich bin ein totaler Gefühlsmensch! Und finde, dass es eine schöne Eigenschaft ist, dass man sich so hingeben kann», erklärt Gisele. Entsprechend sei sie ihm hörig gewesen. Doch die Situation spitzte sich zu. Erst, als seine Eifersucht überhandnahm und es statt Komplimenten vermehrt Beleidigungen gab, gingen bei ihr die Alarmglocken an. Zudem mäkelte er nicht nur an ihrem Aussehen herum, er nutzte sie auch finanziell aus: «Er fuhr sogar zweimal in den Urlaub zum Ausspannen – ohne mich!»