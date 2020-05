Aktualisiert vor 4h

«Die Bachelorette» – Folge 6

«Ich bin auf Wolke 10 nach diesem Kuss»

Kandidat Marko hat nach seinem Date mit Chanelle Schmetterlinge im Bauch. Doch auch die anderen Boys haben den Kampf um die Bachelorette noch nicht aufgegeben.

von Angela Hess

1 / 46 Folge 6: Chanelle lädt Marko, Giovanni (Bild) und Mike zu einem ganz besonderen Ausflug ein. Beim Fussballspielen mit Kindern sollen die drei Kandidaten ihre Vaterqualitäten unter Beweis stellen. Alle legen sich mächtig ins Zeug, wobei die Bachelorette vor allem Giovanni lobt. Umso überraschter ist der Bau- und Immobilienunternehmer, als am Ende dennoch Marko das anschliessende Einzeldate gewinnt. 3+ Beim romantischen Dinner verrät Marko Chanelle, dass er zwar ein kleiner Macho ist, in einer Beziehung aber ein «ganz kuschliger und herzlicher» sei. Davon scheint sie sichtlich angetan. Ohnehin: Selten wirkte ein Gespräch zwischen der Bachelorette und einem Kandidaten so locker und ungezwungen. Als der Tennislehrer die Schlagersängerin schliesslich im Pool «als Dank für den schönen Tag» leidenschaftlich küsst, wird endgültig klar, dass der Funke hier übergesprungen ist. 3+ Christian (Mitte) und Mike Cees (rechts) scheinen derweil das Ziel aus den Augen verloren zu haben. Die Männer kümmerten sich in den vergangenen Wochen mehr um ihre Freundschaft als darum, Chanelle kennenzulernen. Beim Schlammcatchen sollen die beiden nun beweisen, dass sie bereit sind, um die Bachelorette zu kämpfen. Nach anfänglichem Zögern – beide haben es nicht so mit Schlamm – zeigen Christian und Mike Cees vollen Körpereinsatz. 3+

Darum gehts In Folge sechs wird die romantische Ader der Männer auf die Probe gestellt.

Marko holt sich beim Einzeldate die Poleposition.

Beim Schlammcatchen geben Mike Cees und Christian alles.

Drei Kandidaten müssen die Show verlassen.

Das war gut

In der sechsten Episode von «Die Bachelorette» hat Chanelle (23) eine besondere Challenge für die Kandidaten geplant. In einer kreativen Performance müssen sie der Rosenkavalierin vor versammelter Truppe ihre romantische Seite zeigen. Gesagt, getan: Valentin (23) schreibt ein Gedicht, Christian (43) sogar einen Songtext. Und Robert studiert gar einen Striptease ein. Chanelle hat offenbar nicht damit gerechnet, dass sich die Kandidaten so ins Zeug legen – und ist sichtlich begeistert von den Performances.

Schliesslich stiehlt in dieser Woche aber Marko allen die Show. Bei seinem zweiten Date mit Chanelle legt sich der charmante Tennislehrer mächtig ins Zeug. «Mein Ziel ist es, dass wir uns heute endlich küssen», erklärt er. Und tatsächlich: Beim Date können Marko und Chanelle kaum die Finger voneinander lassen. «Ich bin unglaublich glücklich. Ich glaube, ich bin auf Wolke 10 nach diesem Kuss. Das Gefühl ist unbeschreiblich», so der 21-Jährige nach dem Date strahlend.

Das war gähn

Christian und Mike Cees (32) haben sich in den vergangenen Wochen mehr auf ihre Freundschaft konzentriert als auf Chanelle. Der Bachelorette ist die Bromance ein Dorn im Auge. Beim Schlammcatchen sollen die Kandidaten deshalb nun zeigen, dass sie immer noch um sie kämpfen wollen. Die beiden Männer steigen wiederwillig in den Ring, und am Ende sichert sich Christian den Sieg. Sein Gewinn: Chanelle hilft dem Start-up-Unternehmer unter der Dusche, den Schlamm wieder abzuwaschen.

Dabei lässt Christian keine Möglichkeit aus, um Sprüche zu reissen. Mehrmals lässt er die Bachelorette wissen, dass er die Aussicht auf ihren Körper geniesst. Und erklärt: «Nach drei Wochen nur mit Typen brauche ich gerade grosse Selbstbeherrschung.» Ein richtiges Gespräch will in der Situation nicht zustande kommen, denn Chanelles Antworten beschränken sich mehrheitlich auf nervöses Lachen.

Die sind raus

Die Entscheidung zwischen den Freunden fällt in der Nacht der Rosen eindeutig: Obwohl er zuvor das Schlammcatchen gewonnen hat, muss Christian die Show verlassen. «Du bist an einem ganz anderen Punkt in deinem Leben als ich», erklärt Chanelle ihre Entscheidung. Die 20 Jahre Altersunterschied lassen sich in den Augen der Bachelorette nicht überwinden.