Selenski im Interview : «Ich bin bei meinem Volk, das ist der beste Schutz»

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski nennt im Interview mit der «Zeit» die Verteidigung seines Landes als «globale Antikriegsaktion» und fordert stärkere Sanktionen gegen Russland. Rund 35’000 Zivilisten seien am Mittwoch aus belagerten Städten in Sicherheit gebracht worden.

Das Angebot der USA, ihn aus dem Land zu bringen, hat Selenski dankend abgelehnt. Trotz der drohenden Gefahr der Einnahme der Hauptstadt durch Russland scheint Selenski keine Angst zu haben. «Wir haben der Welt bereits gezeigt, dass wir uns zu verteidigen wissen, ich bin bei meinem Volk, das ist der beste Schutz», zitiert ihn die «Zeit» Selenski weiter. Er nennt die Verteidigung der Ukraine durch sein Volk mithilfe des Westens eine «globale Antikriegsaktion», den so sollen «alle potenziellen Angreifer der Welt wissen, was sie erwartet, wenn sie einen Krieg beginnen.»

Kommt die militärische Unterstützung rechtzeitig an?

«Es findet ein Völkermord an Ukrainern statt»

«Es findet ein Völkermord an den Ukrainern statt», sagte er am späten Mittwochabend in einer Videobotschaft. Die Drohung mit einem Atomkrieg sei ein Bluff. Da ein solcher Russland ebenfalls treffen würde. Eine Atombombe bedeute das Ende für alle Beteiligten. Zur Frage, ob die Taktik jedem russischen Soldaten, der die Waffen niederlegt, 40’000 Dollar zu bezahlen aufgehe, meint Selenski, sie hätten bereits Hunderte von gefangenen russischen Soldaten. Er rechnet zudem damit, dass Putin nicht nur an der Ukraine, sondern an mehreren baltischen Staaten interessiert ist.