Bärin attackiert Jogger: Jetzt sollen 70 Exemplare getötet werden

1 / 3 JJ4 konnte vor wenigen Tagen eingefangen werden. Autonome Provinz Trient Die Bärin hatte zuvor einen Jogger getötet. Autonome Provinz Trient Sie wurde ins Tierpflegezentrum Casteller gebracht. STRINGER / ANSA / AFP

Darum gehts Die Bärin JJ4 tötete Anfang April einen Jogger im Trentino.

Sie konnte eingefangen werden.

Der Landeshauptmann von Trient will nun eine grosse Anzahl der Bären in der Region töten.

Rund zwei Wochen nach der tödlichen Attacke auf einen Jogger in Norditalien konnten Förster die wildlebende Bärin JJ4 vor wenigen Tagen einfangen. Die Bärin wurde in einem mit Strom gesicherten Gehege des Tierpflegezentrums Casteller in der Provinz Trentino untergebracht, wo sich bereits M49, ein weiterer «Problembär», befindet. In der bergigen und bewaldeten Gegend sind neben Bären zudem Luchse und Wölfe heimisch.

Die Provinz ordnete nach der Attacke auf den Trentiner Jogger vor zwei Wochen erneut die Erlegung des Tieres an. Doch wieder hob das Verwaltungsgericht in Trient den Abschussbefehl auf, nachdem Tierschutzvereine Berufung eingelegt hatten. Der Befehl wird dem Dekret zufolge vorerst bis zum 11. Mai ausgesetzt. Dann werde es eine Anhörung vor dem Gericht geben, um über das Schicksal von JJ4 zu entscheiden.

Unterstützung aus Rom gefordert

Trotzdem ist die Gefahr von Bären in der Region noch nicht gebannt. Die Suche nach MJ5 und M62, zwei weiteren Problem-Bären, geht weiter. MJ5 hatte am 5. März den 38-jährigen Eisenbahner Alessandro Cicolini im Tal Val di Sole an einem Waldrand angegriffen, der Mann überlebte den Angriff nur knapp. Der Bär biss dem Mann in Kopf und Arm.

Der Landeshauptmann von Trient, Maurizio Fugatti, will nun entschieden gegen die Bären in der Region vorgehen, wie er im Interview mit der Tageszeitung «L’Adige» sagt. «Ich bin bereit, 70 Bären zu töten, wenn Sie uns nicht sofort sagen, wohin wir sie bringen sollen», so Fugatti. Er habe bereits von der Regierung in Rom gefordert, die auf 120 Exemplare geschätzte Bärenpopulation im Trentino auf 50 zu reduzieren. 70 Tiere sollen eingefangen und woanders ausgesetzt oder in Tierparks gebracht werden.