Grossbritannien: Boris Johnson will Premierminister werden

Boris Johnson ist erst vor etwas mehr als drei Monaten von seiner eigenen Regierung als britischer Premierminister abgesetzt worden. Nun will er offenbar wieder zurück an die Macht. Johnson, der aus seinen Ferien in der Dominikanischen Republik zurück nach London geflogen ist, sagte laut «The Sun» zu seinem ehemaligen Berater James Duddridge: «Ich fliege zurück, Dudders. Wir werden das tun. Ich bin bereit dafür.»