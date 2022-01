Bundespräsident Cassis – «Ich bin besorgt um den Zusammenhalt der Schweiz»

Ein weiteres für ihn wichtiges Anliegen sei, die Vielfalt des Landes ins Zentrum seines Amtsjahres zu stellen. Denn: «Ich sehe zu viel Streit und zu viel Intoleranz gegenüber Andersdenkenden.» Man sei sich das nicht gewohnt in der Schweiz – «die Schweiz beruht auf Toleranz und Vielfalt». «Und wenn wir diese Vielfalt nicht mehr als Reichtum, sondern als Bedrohung wahrnehmen, haben wir ein Problem in unserer politischen Kultur.» Cassis ergänzt, dass Drohungen und Anfeindungen zugenommen hätten. «Besonders in den sozialen Medien fliesst das Gift», so Cassis. Der Grund dafür liege nicht nur in der Pandemie, man befinde sich derzeit in einem Epochenwechsel. «Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Industrie 4.0. Das macht vielen Leuten Angst. Und dann kommt noch eine Pandemie hinzu. Da verlieren manche den Kompass.» Eine Impfpflicht sehe er daher nicht als richtigen Weg. Vielmehr solle man Respekt haben und zuhören – «auch den Ungeimpften».