Bei 3:1-Sieg von Arsenal - «Ich bin besorgt» – Verletzungsschock um Granit Xhaka bei starkem Comeback

Am Sonntag gab er sein Comeback in der Arsenal-Startelf gegen Tottenham.

Nach seiner Corona-Erkrankung und Rot-Sperre stand Granit Xhaka am Sonntag das erste Mal seit dem 28. August wieder auf dem Platz – und gleich in der Startelf im Londoner Derby gegen Tottenham. Der 28-Jährige machte ein starkes Spiel, dirigierte das Mittelfeld, eroberte Bälle, setzte seine Mitspieler mit Pässen in Szene und war sich für keinen Sprint zu schade. Der Nati-Captain setzte nach seiner Pause und viel öffentlicher Kritik ein richtiges Ausrufezeichen. Auch das gesamte Arsenal-Team zeigte eine der besten Leistungen der bisherigen Saison. Nach 34. Minuten führten die Gunners bereits mit 3:0 durch Tore von Smith Rowe, Aubameyang und Saka.

Xhaka humpelte vom Platz

Doch dann der Schock in der 78. Minute. Tottenham-Flügel Lucas Moura fällt nach einem Zweikampf in die Beine von Granit Xhaka. Sein rechtes Bein knickt weg – das sah gar nicht gut aus. Der Nati-Captain blieb liegen, kämpfte mit den Schmerzen. Sofort rannte das medizinische Personal auf den Platz, kümmerte sich um das Knie von Xhaka. Anschliessend humpelte er langsam vom Platz mit schmerzverzerrtem Gesicht und wurde ausgewechselt. Die Arsenal-Fans sind besorgt um ihren Star. «Was für eine Leistung von Xhaka, der sich am Ende verletzt hat, nachdem er die Mannschaft auf dem Rücken getragen hat. Ich hoffe es geht ihm gut, wir können nicht schon wieder auf ihn verzichten!», heisst es etwa auf Twitter. Andere schreiben: «Das sah gar nicht gut aus. Ich hoffe, es geht Granit gut und er hat starke Bänder in seinem Knie!»