Virusvariante B.1.1.529 – «Ich bin besorgt, weil ich nicht weiss, wie ich von Kapstadt nach Hause komme»

Flug gestrichen und Einreise in die Schweiz nur noch mit Quarantäne: Viele Schweizer wissen nun nicht, wie und wann sie wegen der neuen Virusvariante wieder in die Schweiz zurückkommen.

Martina Meier ist in Kapstadt. Nächste Woche hätte sie in die Schweiz zurückkommen wollen. Die 21-Jährige arbeitet in Südafrika als Volontärin für ein Hilfswerk.

Darum gehts Wegen des Virus «Omikron» herrscht Flugverbot und Quarantänehammer für Rückkehrer aus den Mutationsgebieten.

Wie geht es für Schweizer und Schweizerinnen weiter, die nun in Südafrika gestrandet sind?

Nach dem Flugverbot für Rückkehrer aus Mutationsgebieten sitzen viele Schweizer und Schweizerinnen fest. Alle direkten Flüge aus der Region des südlichen Afrikas sind verboten. Auch News-Scout Jerome (38) und seine Frau können nun nach einer Rundreise in Namibia nicht heimfliegen. «Wir sind anfangs November als Touristen angereist und wollten morgen zurückfliegen», sagt der Produktmanager aus Zürich. «Heute Morgen erhielt ich eine SMS von British Airways, dass unser Flug abgesagt wurde.»

Der Zürcher war erstaunt über diese Nachricht: «Wir haben auf der Rundreise nichts von der neuen Virusvariante mitbekommen, Namibia ist dünn besiedelt und wir hatten nur begrenzt Internet. Die Situation hier ist recht entspannt. Doch in der heutigen Zeit muss man mit allem rechnen.» Das Paar hat nun neue Flugtickets gekauft und hofft, über Deutschland nach Hause zu kommen. «Wir versuchen, am Sonntag mit Eurowings über Frankfurt nach Zürich zu fliegen.»

Neue Flugtickets kosten 2000 Franken

Die neuen Tickets hätten zusätzlich 2000 Franken gekostet. «Wir hoffen nun, dass dieser Flug nicht auch noch gestrichen wird», sagt der Projektmanager. Bei der Rückkehr in die Schweiz müsste das Paar zehn Tage in Quarantäne.

Auch Reisende aus Hongkong, Israel und Belgien müssen sich für zehn Tage in Quarantäne begeben, weil auch diese Länder von der Virusvariante betroffen sind.

Ein News-Scout, der in Belgien auf Familienbesuch weilt, regt sich auf: «Meine Rückreise ist am fünften Dezember geplant, doch dass ich in der Schweiz für zehn Tage in Quarantäne muss, finde ich komplett unsinnig. Ich bin schliesslich doppelt geimpft. Da werde ich noch zum Impfgegner», nervt sich der 45-jährige Versicherungsangestellte.

Keine Rückflüge durch die Eidgenossenschaft

Peter Wiprächtiger sitzt in Südafrika fest: «Jetzt ist das Flugverbot ziemlich rasant gekommen. Im Gegensatz zu Südafrika scheint in der EU und in der Schweiz die Panik ausgebrochen zu sein», so der News-Scout. «Im schlimmsten Fall müssen wir halt in Südafrika überwintern!»



Martina Meier ist in Kapstadt. Nächste Woche hätte sie in die Schweiz zurückkommen wollen. Die 21-Jährige arbeitet in Südafrika als Volontärin für ein Hilfswerk. «Ich bin besorgt, weil ich nicht weiss, wie ich von Kapstadt nach Hause komme», sagt die Schweizerin. «Es herrscht momentan eine Hektik, die meiner Meinung nach von Europa ausgeht. Hier ist es eher ruhig. Doch die Ungewissheit belastet mich», sagt Meier.

Wie geht es weiter für Schweizer und Schweizerinnen, die nun in Südafrika gestrandet sind? Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) schreibt auf Anfrage von «Blick»: «Das BAZL steht momentan in engem Kontakt mit Swiss und Edelweiss für Bewilligungen an die Fluggesellschaften.» Doch es werde keine durch die Eidgenossenschaft organisierten Rückflüge geben. Die Passagiere sollen sich nun an die entsprechende Fluggesellschaft wenden, rät das BAZL.

