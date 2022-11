US-Ski-Star Breezy Johnson outet sich: «Ich bin bisexuell»

Breezy Johnson : «Ich bin bisexuell» – US-Ski-Star gibt Coming-out auf Instagram

Während rund um die Fussball-WM gerade die homophoben Aussagen eines WM-Botschafters auf Katar die Schlagzeilen dominieren, scheint ein Coming-out im Skisport etwas einfacher zu gehen. Das beweist die amerikanische Skirennfahrerin Breezy Johnson. In einem Instagram-Post bekannte sich die Speedspezialistin als bisexuell. «Bevor die neue Saison beginnt, will ich dazu stehen, wer ich bin», schreibt die 26-Jährige. Sie wolle die Leute, die sich «ein wenig anders fühlen» an der Spitze vertreten. Auch für die Leute, die ihr mit Hass gegenübertreten, hat die Amerikanerin eine Message: «Hass schlägt Liebe nicht.»

Saisonstart mehrfach verschoben

Johnson muss sich nach ihrem Coming-out noch gedulden, bis sie wieder Rennen fahren darf. Der Weltcup-Start wurde ja bereits mehrfach nach hinten verschoben, weil unter anderem in Zermatt zu wenig Schnee lag. Von bisher sechs Rennen mussten fünf abgesagt werden. Lediglich der Herren-Auftakt mit dem Riesenslalom in Sölden konnte stattfinden. Nach der Absage der Parallel-Events in Lech/Zürs geht es erst am 19. November mit dem Damen-Slalom in Levi weiter.