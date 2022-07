Gewalt: «Ich bin darüber hinweg – doch es war die Hölle»

Das Angebot an Schutzplätzen ist nicht überall in der Schweiz gleich gut. Der Bundesrat regt Verbesserungen in der West- und in der Zentralschweiz sowie im Tessin an.

Ebenfalls von der Mutter misshandelt wurde Edith B.* Auch sie beginnt zu weinen, wenn sie am Telefon ihre Lebensgeschichte erzählt. «Heute bin ich darüber hinweg. Doch es war die Hölle», sagt sie. Aufgewachsen in den Achtzigerjahren in der Innerschweiz, sei sie von der Mutter geschlagen und vom Stiefvater sexuell missbraucht worden. «Meine Mutter wollte mich nicht, sie hat mich gehasst. Wegen mir wäre sie fast gestorben, das hat sie mir immer gesagt.» Der Vater war lieb und verständnisvoll, aber er habe nicht helfen können, da er die Wahrheit erst viel später erfahren habe, sagt Edith B. Auch sonst habe niemand hingeschaut und gehandelt, obwohl im Dorf sicher viele gewusst hätten, was läuft. Heute führe sie ein gutes Leben. Sie lebt mit ihrem Partner zusammen und hat einen Kater.

«Die Tatsache, dass so viele Mädchen und Frauen von schwerer Gewalt betroffen sind, ist alarmierend und fordert Massnahmen», sagt Simone Brunschwiler, Geschäftsführerin der Fachstelle für Opferhilfeberatung und Kinderschutz Okey in Winterthur. In der Gesellschaft finde zwar ein Wandel statt, es werde mehr hingeschaut und reagiert, sagt Brunschwiler. Deshalb würden auch mehr Gewalttaten angezeigt. Gleichzeitig müsse man davon ausgehen, dass die Dunkelziffer relativ hoch sei, weil die Statistik nur die polizeilich registrierten Fälle zeige.



Laut Brunschwiler müssten die Plätze für Schutzsuchende ausgebaut werden. Auch der Bundesrat empfiehlt in seinem Bericht, das Angebot an Schutzplätzen schweizweit zu vereinheitlichen und teilweise aufzustocken, etwa in der West- und Zentralschweiz sowie im Tessin. Ebenfalls werde nicht in allen Kantonen und Gemeinden gleich gut hingeschaut: In einigen Gemeinden werde stärker in die Schulsozialarbeit investiert. Eine Vereinheitlichung wäre laut Bund gut. Denn die Schule sei sehr wichtig, sowohl als meldende wie auch als beratende und sensibilisierende Organisation.