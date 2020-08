Chauffeur beschimpft Bub

«Ich bin der Chef in meinem Auto»

Weil ein Schulbusfahrer vergangenen Sommer einen autistischen Buben beleidigt hatte, musste er sich vor dem Kreisgericht St. Gallen verantworten. Er wurde wegen Beschimpfung verurteilt.

Der Beschuldigte holte den Achtjährigen vergangenes Jahr im Sommer von zu Hause ab und sollte ihn in die Sonderschule fahren. Als der Bub jedoch einstieg, fing er an zu schreien. Grund dafür war die laute Musik. Wegen seines Autismus erträg t der Bub das nicht . Laut der Mutter i st der Chauffeur darauf hin wütend geworden und r ief : « Huärä scheiss Behinderte, i bi de Chef i mim Auto » , schreibt das « St. Galler Tagblatt » .

Chauffeur bestreitet Beschimpfungen

D ie Staatsanwaltschaft verur t eilte den Beschuldigten via St rafbefehl wegen Beschimpfung mit einer bedingten Geldstrafe und einer Busse. D as akzeptierte der Chauffeur allerdings nicht und erhob Einsprache. An der Verhandlung am Kreisgericht St. Gallen bestreitete er die Vorwürfe. Er habe mit dem Kind abgemacht, dass es das Radio ausschalten d ürfe, wenn es in den Bus steig e .