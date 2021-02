Langsam gerate ich fast schon in eine depressive Stimmung wenn ich daran denke. Was ich mit Sicherheit sagen kann ist, dass es nicht an meinem Aussehen liegt. Was kann ich tun, damit es endlich vorwärts geht?

Ich bin bald 21 Jahre alt. Und mittlerweile der einzige in meinem Freundeskreis der noch nie Sex und auch keine Freundin hatte. Vor drei Jahren war das tendenziell auch schon so, damals fand ich es aber nicht sonderlich schlimm.

Antwort von Doktor Sex

Auch wenn du glaubst, du seist heillos im Hintertreffen, ist die Lage nicht so dramatisch, wie du sie einschätzt. Primär solltest du daher dein Denken verändern, denn dadurch wird sich dein Stress reduzieren. Und mit weniger Stress lässt sich entspannter sein, was sich positiv auf deine Ausstrahlung auswirken wird. Gelassenheit ist sexy!

Was man sonst noch sagen könnte, hast du sicher von deinen Freunden schon unzählige Male gehört oder in der einschlägigen Ratgeberliteratur gelesen. Ich erspare mir darum diese Art von Tipps.

In meiner Beratungspraxis fällt mir immer wieder auf, mit wie wenig Bewusstsein sich Menschen in ihre Beziehungen begeben und darin bewegen. Es könnte daher Sinn machen, dir in Ruhe zu überlegen, was du dir wünschst und was du brauchst in der Begegnung mit deiner künftigen Freundin. Alles Gute!