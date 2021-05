Elon Musk bei «SNL» - «Ich bin der erste Host mit Asperger»

Am Samstagabend hostete der Automobil- und Raumfahrtunternehmer Elon Musk (49) die Comedyshow «Saturday Night Live». Er verkündete in der Eröffnungsrede, dass er das Asperger Syndrom habe, eine Form von Autismus.

«Ich schreibe Geschichte heute», sagte Elon Musk (49) am Samstagabend zu Beginn der US Comedyshow «Saturday Night Live». «Ich bin der erste SNL-Host mit Asperger», so der Tesla-Gründer. Nach einer kurzen Pause fügte er an: «Oder der Erste, der es zugibt.»