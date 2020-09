All-in«Ich bin der erste Mann, der einen weiblichen Orgasmus erleben darf»

Das Toy si e ht aus wie e in E-Zigaretten-artiger Gegenstand, ganz in S chwarz, mit Knöpfen an der Seite ….

Bereits einen Tag später liegt das Wunderding bei mir im Briefkasten. Sofort öffne ich den Karton – und bin ein wenig überrascht: Da drinnen liegt ein E-Zigaretten-artiger Gegenstand, ganz in S chwarz, mit Knöpfen an der Seite und einer grossen Öffnung in der Mitte. Ich nehme das Toy aus der Schachtel und stelle fest, dass es sich schwer und weich zugleich anfühlt. Da mein Mitbewohner noch nicht zu Hause ist und ich somit die Wohnung für mich allein habe, mache ich es mir im Bett bequem.

«Bereits nach drei Minuten erlebte ich einen schönen Orgasmus»

Schnell wird klar, dass das Gerät drei Knöpfe hat. Einen für den Silentmodus, da das Gerät wohl ziemlich lärmen kann , und die anderen zwei Knöpfe zum Regulieren der Vibrationsstärke. Obwohl ich es das erste Mal am liebsten mit meiner Freundin gemeinsam probiert hätte, mache ich das Toy parat. Ich will nicht länger warten , und die Neugier macht mich auch etwas an. Ich meine, ich bin quasi der erste Mann, der einen weiblichen Orgasmus erleben darf. Da es für die Nutzung Gleitgel braucht, hole ich eine kleine Flasche hervor und verteile das Mittel ausreichend auf meinem Glied .

G eschmiert , wie ich bin, bringe ich meinen Penis in Position und führe ihn langsam in das Loch ein. Die erste Berührung ist angenehm und sanft, da das Material sehr weich ist. Schnell schiebe ich das Toy ganz über den Schaft, sodass nur noch die Eichel vorne rausschaut. Weil ich wissen will, was der Arcwave kann, taste ich mich durch die Vibrationsmodi. Da ich beschnitten bin, brauche ich etwas mehr Power. Also entscheide ich mich für die höchste Stufe. Bereits nach drei Minuten habe ich einen schönen Orgasmus , und das ungewohnte Feeling durch das Saugen am Vorhautbändchen, der erogensten Zone des Mannes, ist einfach toll. Durch die freiliegende Eichel kann ich meinen Orgasmus voll auskosten und muss mir keine grossen Sorgen um die Reinigung machen, da das Sperma nicht in das Gerät spritzt. Weil es beim ersten Mal so angenehm war, mache ich gleich weiter. Durch die Vibration bleibt alles hart , und etwa fünf Minuten später komme ich zum zweiten Mal.