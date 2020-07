vor 1h

«Ich bin die Königin der Doppeladler-Torten»

Nach einer turbulenten Zeit, in der Mirdita Thaqi (38) sowohl privat als auch beruflich fast alles verlor, hat sie sich wieder nach oben gekämpft. Ihre Waffen: Torten und andere Leckereien.



Autorin: Qendresa Llugiqi, Video: Murat Temel

Rhythmisch bewegt sich Mirdita «Miri» Thaqi (38) zu albanischen Songs und nimmt sich dabei auf. Die 163 Zentimeter grosse Schweiz-Albanerin präsentiert stolz ihre selbstgebackenen Torten – darunter auch andere Leckereien – ihren über 92 ’ 000 Followern auf Instagram. «Ich hätte nie gedacht, dass sich einmal so viele Menschen für meine Arbeit interessieren», sagt Miri. Ein Blick auf ihre Follower zeigt: Es sind mehrheitlich Albaner aus der Schweiz. «Ich bin eben die Königin der albanischen Doppeladler-Torten. Natürlich backe ich aber nicht nur für Albaner.»

Ihre witzigste Torte habe ein Schweizer bei ihr bestellt: «Er wollte, dass ich den Popo seiner Freundin als Torte backe. Sie war zwar weniger erfreut, aber er hat genüsslich reingebissen.» Am liebsten backe sie Torten mit einem emotionalen Hintergrund, wie etwa einmal, als sie einem Mann über eine Torte mitteilen durfte, dass er nach vielen Jahren zum ersten Mal Papa wird. «Er weinte, ich weinte. So ging das minutenlang.»

«Ich sass auf dem Teppich, lachte und weinte»

Miri wirkt stark, unabhängig und glücklich, während sie nun in Erinnerungen schwelgend an einem Präsentiertisch im Ausstellungsraum ihres Unternehmens «Miri from mybaguette» sitzt und an ihrem Kaffee nippt. Doch das sei nicht immer so gewesen: «Es war ein langer W eg hierher. 19 Jahre lang hatte ich mich selbst aufgegeben.» Dabei spricht sie von der Ehe mit ihrem Ex-Mann. «Ich war weltoffen, wollte mehr und riss mir den Arsch dafür auf. Er wollte aber, dass ich mich stets zurücknehme.»

Kurz legt sie eine Pause ein. Tränen füllen ihre Augen. «Das einzig T olle aus dieser Zeit ist mein Sohn (15).» Am schlimmsten seien die Beleidigungen gewesen: «Als Frau war ich in seinen Augen nichts wert.» Dann sei der Tag gekommen, der alles verändert habe: «Wir sassen im Auto auf dem Weg zur Arbeit , und er behandelte mich wieder einmal herablassend. Da machte es k lick: Ich wollte nicht mehr so leben.» Sie reichte die Scheidung ein und zog für eine kurze Zeit zu ihrer Mama. «Meinen Sohn musste ich vorerst bei meinem Ex lassen.»

Rasch habe sie eine eigene Wohnung gefunden. «Als ich einzog, konnte ich mir gerade einmal einen Teppich leisten. Ich legte diesen mitten im Wohnzimmer aus, sass da, lachte und weinte, empfand Trauer und Glück zugleich. Trauer, weil ich so viele Jahre verloren hatte , und Glück, weil ich endlich frei war und ich selbst sein konnte.»

Der Back-Olymp

Das war im Jahr 2018 – das wohl bisher schwerste in ihrem Leben. «Mein Ex-Chef erlitt damals einen Herzinfarkt , und wir mussten nach vielen Jahren unser Geschäft ‹my baguette› schliessen.» Statt aufzugeben, begann die gelernte Coiffeuse , Torten bei sich zu Hause zu backen. Schliesslich habe sie eine ganz bestimmte Torte aus dem Nichts in den Back-Olymp katapultiert: «Ich wollte unbedingt eine Torte für das Jubiläum der zehnjährigen Unabhängigkeit Kosovos backen.» Spätabends habe sie noch den Löffel geschwungen. Kurz vor dem Schlafengehen habe sie Bilder der Torte auf Instagram gestellt. «Als ich am Morgen auf mein Handy schaute, t raute ich meinen Augen nicht. Tausende teilten meine Torte in den sozialen Medien, darunter auch Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri.»