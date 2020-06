Wendlers Ex-Schwiegermami klagt

«Ich bin die Ur-Norberg – mein Mann würde sich im Grab umdrehen»

Erst seine Ex-Frau Claudia, jetzt auch noch die Ex-Schwiegermutter und der Vater: Nachdem Michael Wendler seine Freundin Laura geheiratet hat, hagelt es Kritik von der ganzen Familie.

In Wirklichkeit haben sich der Schlagersänger und seine 28 Jahre jüngere Freundin schon das Jawort gegeben. Am 19. Juni hat das Paar in Las Vegas standesamtlich geheiratet – und sieht sich seither mit Schimpftiraden von allen Seiten konfrontiert.

«Es zeigt seinen egoistischen Charakter»

Hauptgrund für die harsche Kritik: der Familienname Norberg. Wendler hatte ihn damals bei seiner ersten Eheschliessung von Claudia Norberg (49) angenommen. Diese wiederum flehte später in einem öffentlichen Brief, dass er und seine neue Freundin Laura doch bitte auf ihren Nachnamen verzichten sollen. Vergeblich, wie inzwischen klar ist: Laura Müller heisst seit wenigen Tagen offiziell Laura Norberg.

Keine juristischen Möglichkeiten

Ihre Familie könne nichts dagegen unternehmen, weil die rechtliche Grundlage fehle. Tochter Claudia hätte bei der Scheidung auf eine Namensklausel bestehen müssen. Das Ganze geht Waltraud Norberg an die Substanz: «Mein Mann und ich haben viel Geld für Michael bezahlt – und so wird es einem gedankt. Ich habe nur noch wegen meines Enkelkinds Adeline mit ihm Kontakt, er bleibt ja der Vater. Sonst würde ich sagen: Weg mit dem!»

Wütend ist auch Wendlers Vater. «Über Michaels peinliche Show-Hochzeit in Florida lache ich mich tot, das ist für mich nur ein billiger TV-Fake», sagt Manfred Wessels (72) über die Heirat seines Sohnes. Er betont: «Ich erkenne die Ehe mit dem Nacktmädchen nicht an. Eine in den USA geschlossene Ehe ist in Deutschland gar nicht gültig.»