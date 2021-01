In Ettenhausen TG wurde kürzlich auf dem Sitzplatz des Restaurants Hirschen eine eingepackte Palme gestohlen. Dies machte das Wirtepaar sehr wütend und traurig. In eine regionale Facebook-Gruppe äusserte sich Wirtin Rosa Vidic in einem Post: «Wie erbärmlich und dreist muss man sein, dass man sich traut, fremde Sachen zu entwenden.» Nachdem die Geschichte der Palme in den Medien aufgegriffen wurde, nebst 20 Minuten hatte auch die Elgger Zeitung berichtet, ist sie nun am Mittwochmorgen plötzlich wieder vor der Türe gestanden.