Strafgericht BS – «Ich bin doch nicht seine Mutter und kontrolliere seine Hände und Füsse»

1 / 5 Ein 21-jähriger Schläger hätte sich am Montag vor dem Basler Strafgericht verantworten müssen. Google Street View Der Basler verprügelte im August 2020 einen 47-jährigen Mann und verletzte diesen dabei erheblich. Google Street View Er filmte sein Opfer zunächst in der Absicht, die Aufnahme dann auf «Szene isch Basel» zu veröffentlichen. Screenshot

Darum gehts Ein 21-jähriger Schläger hätte sich am Montag vor dem Basler Strafgericht verantworten müssen.

Der Basler verprügelte im August 2020 einen 47-jährigen Mann und verletzte diesen dabei erheblich.

Er filmte sein Opfer zunächst in der Absicht, die Aufnahme dann auf «Szene isch Basel» zu veröffentlichen.

Vor Gericht erschien der 21-Jährige jedoch nicht.

Ein 21-jähriger Basler hätte sich am Montag wegen versuchter schwerer Körperverletzung, Beschimpfung sowie Verletzung des Privatbereichs vor dem Basler Strafgericht verantworten müssen. Der gebürtige Chinese hatte am 22. August 2020 in den frühen Morgenstunden im Basler Gundeli einen 47-jährigen Mann zusammengeschlagen, der vor einer Kirche am Meditieren war. Vor Gericht erschien der 21-Jährige jedoch nicht. Wie eine Zeugin erzählte, sei der Beschuldigte am Wochenende die Treppe heruntergefallen und leide an Kopfschmerzen.

Laut der Anklageschrift sass das Opfer auf der Treppe vor der Heiliggeist-Kirche und machte Atem- und Meditationsübungen, da er an den Spätfolgen eines Fahrradunfalls und Schlafstörungen litt. Der Beschuldigte beschloss laut Anklageschrift der Basler Staatsanwaltschaft ihn dabei zu filmen, um die Aufnahmen später auf dem Instagram-Kanal «Szene isch Basel» zu veröffentlichen.

«Halt die Fresse» Beschuldigter

Der Meditierende forderte den Beschuldigten auf, das Filmen sein zu lassen. Daraufhin schlug der 21-Jährige ihn unvermittelt mit einem Schlag ins Gesicht zu Boden. Dort verpasste er ihm weitere Schläge und Fusstritte an den Kopf. «Halt die Fresse», quittierte er die Bitte des Opfers aufzuhören.

Dann zückte er sein iPhone und begann wieder zu filmen. Im Rahmen der Gerichtsverhandlung wurde das brutale Video gezeigt. Zu sehen ist das von den Schlägen benommene und blutverschmierte Opfer. Der auf dem Boden liegende Verletzte bittet den 21-Jährigen, aufzuhören. Dieser filmte jedoch weiter und forderte das Opfer auf: «Was bisch Du für ä Baschtard! Sag mir, es tuet Dir leid». Laut der Anklageschrift entschuldigte sich das Opfer und der Beschuldigte liess von ihm ab. Wenig später wurde er von der Polizei in Haft genommen.

«Er verbrachte eine schlimme Zeit in einem Kinderheim in Indien. Dort musste er auf den Knien auf dem steinigen Boden umherkriechen.» Zeugin

Als erste Zeugin erschien die Bezugsperson des 21-Jährigen, der zurzeit im Bürgerlichen Waisenhaus Basel wohnhaft ist. Dort lebe der Beschuldigte in einem betreuten Rahmen selbständig in einer Ein-Zimmer-Wohnung. Die Sozialarbeiterin kenne den Beschuldigten bereits seit drei Jahren und sprach vor Gericht von dessen «schwerer Kindheit». «Er verbrachte eine schlimme Zeit in einem Kinderheim in Indien. Dort musste er auf den Knien auf dem steinigen Boden umherkriechen», erzählte sie gegenüber der Richterin. Auch die Beziehung zu seinen Eltern sei schwierig. Er sei oft von seinem Vater geschlagen worden. Die Entscheidung, im Waisenhaus zu leben, habe er selbst getroffen. «Ich weiss nicht, wie ich es erklären soll, ohne dass es kitschig klingt, aber er ist so ein guter Mensch», so die Betreuerin.

«Konsumiert weniger Alkohol und Drogen»

Während der Tat befand sich der 21-Jährige unter Alkoholeinfluss. Seither konsumiere er laut seiner Betreuerin deutlich weniger Alkohol und Drogen. Zudem sei er in einer therapeutischen Behandlung, bei der er gute Fortschritte mache.

Als zweiter Zeuge war ein Kollege, der mit dem Beschuldigten im Betreuten Wohnen lebt, geladen. «Ich habe mich mit ihm in der besagten Nacht getroffen. Von dieser Tat hab ich jedoch nichts gewusst», sagte er gegenüber der Richterin. Auch an eine Aufnahme auf Video könne sich der Zeuge nicht erinnern. Auf die Frage der Richterin, ob er bei der nächtlichen Verabredung denn keine Blutspuren am Beschuldigten gesehen habe, antwortete dieser: «Ich bin doch nicht seine Mutter und kontrolliere seine Hände und Füsse.»