Granit Xhaka – «Ich bin ein emotionaler Mensch, ich weine sehr gerne»

Die erfolgreiche WM-Quali: Dass wir seit 2012 an fünf Turnieren dabei waren, zeigt, was die Schweiz richtig macht. Ich hab mich riesig gefreut. Die Jungs haben das super gemacht. Ich hab den Jungs und dem Trainer gratuliert. Wenn man die ganze Kampagne sieht, haben wir es verdient, direkt dabei zu sein.

Seine Verletzung: Ich hoffe, so schnell wie möglich zurück zu sein. Ich bin seit sieben Wochen weg. Der gebrochene Knochen ist das Problem, dass es so lange dauert. Ich bin jetzt mit dem Ball am Trainieren. Ich bin optimistisch, dass ich in drei bis vier Wochen zurück bin.

Seinen Start in Gladbach: Diese Pfiffe von den eigenen Fans hätte es in Gladbach nicht gegeben. Als ich angekommen bin, habe ich zu viel gesagt anstatt getan, ich habe viele Fehler gemacht. Ich war 19 Jahre jung. Meine Erwartungen waren hoch. Ich habe die ersten sechs Monate auf die Fresse bekommen. Aber man braucht Zeit, man muss erstmals den Spieler kennenlernen. Ich wurde bei Gladbach nie ausgepfiffen, auch wenn die Leistung nicht top war.

Sein Verhältnis zu Trainer Favre: Er war immer offen und ehrlich zu mir. Er sagte mir ganz klar, wenn es so weitergeht, werde ich nicht spielen. Aber wenn ich auf ihn höre, werde er mich zum besten Spieler machen. Und genau so ist es rausgekommen. Ich hatte ein super Verhältnis zu Lucien Favre. Den Kontakt halte ich heute noch mit ihm, ich schätze ihn sehr als Menschen. Favre ist für mich ein Fussball-Freak im positiven Sinne. Er macht die Spieler einfach besser.

Sein Derby-Tor gegen Köln im Februar 2015: Diesen Tag werde ich nie in meinem Leben vergessen. Der Tag wird irgendeinmal auf meinen Körper (den Sprint, wie ich die Arme hochhalte) tätowiert. Ich schau mir die Videos ab und zu an. Ich realisiere erst heute, wie das ganze Stadion gebebt hat, es war unglaublich. Ich konnte am nächsten Tag nicht in Gladbach herumlaufen, so viele Leute haben mich umarmt. Ich rannte nach dem Tor zu Yann Sommer, umarmte ihn und wir feierten mit der Nordkurve, ich wollte den Fans danke sagen. Es war immer ein Traum für mich, ein Derby-Tor zu machen.