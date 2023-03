Mann bereut Diebstahl: «Ich bin ein Mistkerl» – Trauerkasten war weg und dann wieder da

Im «Briefkasten in den Himmel» können trauernde Menschen Briefe und Postkarten an ihre verstorbenen Angehörigen deponieren.

Am 12. März 2023 kam der Trauerkasten weg – am nächsten Tag tauchte er allerdings wieder auf.

Dieser sogenannte «Briefkasten in den Himmel» stand vor dem Eingang eines Bestattungsinstituts in England.

Darin fanden sich jedoch keine Wertsachen, sondern Briefe, die Trauernde an ihre verstorbenen Angehörigen «in den Himmel» schicken.

In England hat ein Mann einen Briefkasten gestohlen.

Kim Hughes aus Cannock in der englischen Grafschaft Staffordshire war bestürzt, als sie bemerkte, dass der Briefkasten vor dem Eingang ihres Bestattungsinstituts fehlte. Im «Briefkasten in den Himmel» können trauernde Menschen Briefe und Postkarten an ihre verstorbenen Angehörigen deponieren. Doch letzten Sonntagmorgen war die weisse Metallbox plötzlich weg.