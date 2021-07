Stimmen zum Viertelfinal-Out - «Alle haben über 120 Minuten eine heroische Leistung gezeigt»

1 / 2 Petkovic ist nach dem EM-Out im Viertelfinal dennoch zufrieden mit seiner Leistung. Pool via REUTERS Unser Achtelfinal-Held ringt nach dem dramatischen Aus gegen Spanien nach Worten: «Ich bin einfach nur stolz auf die Mannschaft». Pool via REUTERS

Darum gehts Die Schweiz verliert den Viertelfinal in St. Petersburg gegen Spanien.

Nach einem heroischen Kampf scheitert die Nati erst im Elfmeterschiessen.

Wir liefern euch die Stimmen der Schweizer-Nati und von Trainer Vladimir Petkovic.

Was war das für ein Kampf! Die Schweizer Nati scheitert erst im Elfmeterschiessen an Spanien. Fast eine Stunde spielten die Schweizer in Unterzahl, konnten sich mit einer starken Mannschaftsleistung trotzdem ins Elfmeterschiessen retten. Nach so einer Niederlage ist es schwierig, die richtigen Worte zu finden. Coach Vladimir Petkovic findet sie dennoch.

Er ist – trotz Niederlage und EM-Out – unglaublich stolz auf seine Mannschaft: «Alle Spieler meiner Mannschaft sind Helden. Sie hätten es verdient, weiterzukommen. Am Schluss waren wir einfach müde, trotzdem bereue ich nichts», so unser Nati-Coach. Die Schweiz war noch nie so nahe an einem Halbfinal, wie am Freitagabend in St. Petersburg. «Das passiert nicht oft, dass du so nahe dran bist. Aber für mich überwiegen die positiven Gefühle trotzdem.» Dennoch, die Nati hat nicht die gleiche Kaltschnäuzigkeit wie gegen Frankreich im Penaltyschiessen gezeigt. Ein sichtlich stolzer Nati-Trainer dazu: «Ich verurteile niemanden. Alle haben über 120 Minuten eine heroische Leistung gezeigt. Einige waren physisch kaputt nach dem Spiel und haben trotzdem Verantwortung übernommen.»

Vargas verschiesst hier den entscheidenden Penalty. SRF

Sommer mit Tränen in den Augen

Zur Roten Karte meint Vladimir Petkovic: «Ich habe es nicht gesehen, Alle sagen, die Rote Karte war eine zu harte Entscheidung. In England pfeift der Schiedsrichter normalerweise ein Foul. Eine fragwürdige Entscheidung. Für mich zu hart. Leider mussten wir dann 50 Minuten mit einem Mann weniger spielen gegen einen Gegner, bei dem es schon 11 gegen 11 schwierig ist.»

Auch Interims-Captain Xherdan Shaqiri stellte sich den Fragen der Journalisten. Was gibt es zum Ausscheiden mit einer Super-Leistung zu sagen? Shaqiri: «Wir waren so kurz davor. Es ist unglaublich was wir heute auf den Platz gebracht haben, dann noch mit einem Mann weniger. Ich bin so unglaublich stolz auf diese Mannschaft!» Macht es diese Niederlage nach so einer starken Leistung noch schwieriger? «Schade haben wir die Rote Karte bekommen, gegen Spanien mit einem Mann weniger wird es einfach schwierig. Dennoch habe wir uns ins Penaltyschiessen gerettet, alleine das ist schon unglaublich», so Shaqiri.

Yann Sommer, bereits Held gegen Frankreich, sucht nach der Partie nach Worten: «Wir hatten heute einen schwierigen Start in die Partie, das war nicht einfach. Auch wenn es nicht so endete wie wir es wollten, bin ich einfach nur Stolz.» Danach musste Sommer kurz durchatmen, hatte Tränen in den Augen. Die Emotionen übermannten ihn. Der Frankreich-Held muss sogar kurz das Interview unterbrechen. «Sorry», sagt er mit einem Zittern in der Stimme und Tränen in den Augen. «Es war einfach nur grossartig, wie wir es das ganze Turnier durch gemacht haben», sagt ein sichtlich emotionaler Yann Sommer.

Yann Sommer überzeugt mit mehreren unfassbaren Paraden. SRF

