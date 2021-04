«Wie kann ich Freunde finden? Ich bin Mitte zwanzig und finde es sehr schwierig, welche zu finden, weil ich das Gefühl habe, dass ich immer an die falschen Menschen gerate. Ich würde gerne tiefere Freundschaften aufbauen, die wirklich beständig sind. Wo kann man trotz Pandemie soziale Kontakte schliessen? Mir ist bewusst, das s sich Beziehungen nicht erzwingen lassen, nur habe ich das Gefühl, dass ich alleine bin und feststecke.»

Melanies Frage an die Community:

In unserem Format «Ask Me Anything» wenden sich Leserinnen und Leser mit ihren Fragen direkt an die 20-Minuten-Community. Denn manchmal braucht man weder einen Therapeuten noch eine Wissenschaftlerin – sondern nur die Hilfe von Leuten, die die Situation vielleicht aus eigener Erfahrung kennen.