Bundesrätin Keller-Sutter - «Ich bin empört – Belarus ‹produziert› Migrationsströme»

Lukaschenko droht, Gashahn abzustellen

Tausende Menschen sitzen an der Grenze zwischen Belarus und Polen fest. Sie reisten dorthin mit Unterstützung der Regierung in Minsk, so der Vorwurf aus der EU, die mit Sanktionen dagegenhalten will. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko drohte seinerseits, der EU den Gashahn abzudrehen. «Wir beheizen Europa, und sie drohen uns noch damit, die Grenze zu schliessen», reagierte Lukaschenko auch auf Erwägungen Polens, die Grenze zu Belarus komplett zu schliessen, sollte die Führung in Minsk ihre Aktivitäten nicht einstellen. Durch Belarus verläuft ein Teil der wichtigen russisch-europäischen Pipeline Jamal-Europa.