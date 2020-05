Schüler

«Ich bin enttäuscht, dass es kein Zeugnis gibt»

Die Schüler im Kanton Zürich erhalten wegen der Corona-Epidemie im Sommer keine Noten. Manche lehnen sich zurück, andere sind traurig.

Erstmals in der Schweizer Bildungsgeschichte schliessen Schüler das letzte Quartal ihres Schuljahres ohne Zeugnisnoten ab. Im Kanton Zürich sollen anstelle der Note die Bemerkung «nicht benotet» und ein Verweis auf die Coronapandemie eingefügt werden. Während die einen Schüler jubeln, bedauern andere, dass sich ihr Fleiss im Sommer nicht ausbezahlt.

A.R.* (14), Schülerin 3. Sek: «Es ist mehr als fair»

Bis dahin werde ich aber weiterhin fleissig sein. Nach den Sommerferien gehe ich ans Gymi. Ich möchte dort nicht mit einer Wissenslücke starten. Daher werde ich in der restlichen Zeit in der Sek weiterhin mein Bestes geben. Auch gibt mir dies das Vertrauen, gut fürs Gymi gerüstet zu sein.»

T.K.* (14), Schüler der 3. Sek: «Die letzten Schulwochen kann ich geniessen»

«Da es im Sommer kein Zeugnis gibt und ich auch eine Lehrstelle in der Tasche habe, muss ich mich jetzt nicht mehr so anstrengen. Das finde ich recht cool. Bevor der Ernst des Lebens beginnt, kann ich die letzten Wochen meiner Schulzeit geniessen und mit meinen Freunden rausgehen.

Das bedeutet aber nicht, dass ich bis zu den Sommerferien nichts mehr für die Schule mache. Ich werde sicher lernen und aktiv am Online-Unterricht teilnehmen. Meinen Schnitt von 4,5 möchte ich nicht verlieren. Nicht mehr werde ich mich hingegen abends bis um Mitternacht nochmals zum Lernen hinsetzen. Stattdessen gehe ich lieber schlafen.»

A.B.* (14), Schüler 2. Sek: «Hätte super Zeugnis geschrieben»

Vom Homeschooling habe ich nur profitiert. Da ich mich zuhause viel besser konzentrieren kann und mir den Stoff gerne selber beibringe, schloss ich die Aufträge immer mit einer guten Note ab. Zudem sass ich insgesamt weniger am Schulstoff, arbeitete aber viel effizienter.»

K.S.* (14), Schülerin 2. Sek: «Gab mir mega Mühe»

M.C.* (14), Schülerin 2. Sek B: «Kann nicht mehr in die Sek A wechseln»

«Ich freue mich gar nicht über das gestrichene Zeugnis. In diesem Semester habe ich mich verbessert und hart gearbeitet. Jetzt kann ich nicht mehr in die Sek A wechseln nach den Sommerferien. Obwohl ich trotz Homeschooling hart gelernt habe, wird in meinem Zeugnis einfach ‹unbenotet› stehen. Das ist auch ein Nachteil für die Lehrstellensuche.»