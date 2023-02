Laupen: Bäume am Sense-Ufer abgeschnitten

Als Rebekka H. in Laupen nach den Rodungs- und Holzarbeiten das erste Mal wieder am Ufer der Sense langlief, erschrak sie vor dem Anblick:

In Laupen werden im Namen des «In Zukunft Laupen»-Projekts zum Hochwasserschutz und zur Revitalisierung der Sense Arbeiten am Ufer verrichtet.

Jeden Morgen ist Rebekka H. (46) mit ihrem Hund an der Flusspromenade entlang der Sense in Laupen unterwegs. «Mein Hund mag das Wasser so gerne», sagt H. zu 20 Minuten. Das Flussufer ist mit Bäumen und Büschen gesäumt. Für ein paar Tage sei der Weg am Fluss entlang gesperrt gewesen; als sich H. das erste Mal wieder mit ihrem Hund auf den Weg begab, erschrak sie: «Mir war bereits aufgefallen, dass einige Bäume krank aussahen», sagte H. «Aber ich habe mich schon recht erschreckt, als ich die kahlen, halb abgeschnittenen Stämme gesehen habe.»