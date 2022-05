Explosion in Winterthur: «Ich bin froh, dass er überlebt hat» – 18-Jähriger beim Hantieren mit Feuerwerk verletzt

Die genaue Explosionsursache und Hintergründe werden durch die Staatsanwaltschaft in Zusammenarbeit mit den Spezialisten der Kantonspolizei Zürich untersucht.

Am Samstagabend kam es im Keller eines Einfamilienhauses in Winterthur zu einer Explosion. Dabei wurde ein 18-Jähriger verletzt.

Bei einer Explosion im Keller eines Einfamilienhauses in Winterthur ist am Samstagabend ein 18-Jähriger schwer verletzt worden. Laut der Zürcher Staatsanwaltschaft steht nach derzeitigen Erkenntnissen ein fahrlässiges Unfallgeschehen beim Eigenbau von Feuerwerkskörpern im Vordergrund. Die Explosionsursache und Hintergründe werden nun untersucht. «Im Rahmen der Untersuchung wird wie üblich geprüft, ob ein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten vorliegt», sagt Sprecher Erich Wenzinger.

Weitere Angaben könne man aufgrund des laufenden Strafverfahrens nicht machen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Der schwer verletzte 18-Jährige befindet sich laut Wenzinger weiterhin in Spitalpflege. «Ich bin so froh, dass er überlebt hat und hoffe, dass es ihm bald wieder besser geht», sagt eine Freundin der Familie gegenüber 20 Minuten. Der 18-Jährige sei ein sehr intelligenter, engagierter und vernünftiger junger Mann. «Bei dem Vorfall muss wohl etwas ganz schief gelaufen sein», so die Frau.