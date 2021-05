Grossbrand Dällikon - «Ich bin froh, dass keine Menschen zu Schaden gekommen sind»

In Dällikon ZH stand am Freitag ein landwirtschaftliches Gebäude in Flammen.

Nach dem Grossbrand bei der Forster Gemüse AG hat der Geschäftsführer am Samstag die nötigen Schritte für den Weiterbetrieb in die Wege geleitet.

Am Tag nach dem Grossbrand in Dällikon geht es für Ueli Forster, Geschäftsführer der Forster Gemüse AG darum, in die Zukunft zu blicken. Der halbe Maschinenpark, die Düngehalle und die Unterhaltswerkstätte des Betriebes wurden zerstört und Forster war am Samstagmorgen bereits wieder damit beschäftigt, sich auf den nächsten Arbeitstag am Montag vorzubereiten. «Ich bin froh, dass keine Menschen zu Schaden kamen», sagt Forster gegenüber 20 Minuten.